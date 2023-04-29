Başkan Gürün’den 1 Mayıs mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü için kutlama mesajı yayımladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 1 Mayıs’ın, işçilerin ve emekçilerin ortak hakları için simgeleştirdikleri tarih olduğunu ve 1800’lü yıllardan bu yana dünyada İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlandığını belirtti. Başkan Gürün; “ Bir bayram havasında kutlanması gereken 1 Mayıs, ne yazık ki emekçilerin gerek çalışma koşulları, gerek çalışırken ve emekli olduktan sonraki sosyal hak ve kazanımlarının eksikliği nedeniyle, kutlamadan ziyade hak arayışlarını dillendirdikleri bir gün haline geldi.

Siyasi görüşü ve ideolojisi ne olursa olsun, işçi ve emekçilerin ortak bir amaçta uzlaşması ve birlikte hareket etmeleri kaçınılmazdır. Emeğin, en yüce değer olduğu asla unutulmamalıdır. Daha güçlü ve üreten bir Türkiye için, işçisiyle, memuruyla tüm emekçilerin bir arada olması ve omuz omuza mücadele etmesi gerekiyor. Herkesin eşit temel hak ve özgürlüklere sahip olacağı, emeğin ve alın terinin karşılığını alacağı, sömürü düzenin olmadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Yaşamın her alanında üretenlerin, alın teri ile hayata değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.