Başkan Gürkan'dan Orduzu Spor Kompleksi’ne yakın mercek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı Büyükşehir Belediyesi’nin mega projeleri arasında bulunan Orduzu Spor Kompleksi’ndeki çalışmaları yerinde incelediler.MALATYA (İGFA) - Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili projelerini yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi’nde bulunan Orduzu Spor Kompleksi inşaat çalışmalarında da sona geldi.

Orduzu Spor Kompleksi’nde yapılan çalışmaların incelemesinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortak çalışmalarımız çerçevesinde kapalı spor salonundaki çalışmaları yerinde görüp incelemek amacıyla buraya geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortaklaşa yaptığımız Arguvan Spor Tesisleri Kapalı Spor Salonu, Akçadağ Kültür Merkezi, Sürgü Spor Kompleksi ve 30 okulumuzla ilgili basketbol, voleybol ve futbol sahalarını bitirdik ve teslim ettik. Aynı zamanda Orduzu Futbol Sahası ve Spor Kompleksi’ni de bitirdik ve teslim ettik. Önümüzdeki günlerde inşallah Beydağı Tabiat Parkı’nda yapılan 250 kişilik Gençlik Spor Merkezi ve ona bağlı olarak voleybol sahası, basketbol sahası, macera adaları, hentbol, tenis, satranç gibi tüm aktivitelerin yapılacağı mekânın yapımı da bitirilecek. Bugün geldiğimiz noktada Pınarbaşı Tesisleri diye tabir ettiğimiz yerde Gençlik Karşılama Merkezi, hemen yanında uluslararası müsabakaların yapılabileceği nitelikte ve ebatta cimnastik salonu ve 5 bin kişilik kapalı spor salonunun Malatya’daki çalışmaların hangi aşamada olduğunun en güzel göstergesidir. Malatya bölge ilinin ötesinde, Türkiye ili olma noktasında, uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir merkez olma noktasında hızla ve emin adımlarla ileriye yürümektedir" dedi.

Başkan Gürkan, deprem döneminde Malatya’da bu tür çalışmalar tabiri caizse bir mucize olduğunu belirterek, bu mucizeyi gerçekleştirme noktasında bize destek veren Cumhurbaşkanı, Bakan, Vali, kamu kuruluşlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.