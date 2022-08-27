Başkan Güngör ve Zara düet Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tertip edilen Yaz konserleri kapsamında sevilen sanatçı Zara Kahramanmaraş’ta konser verdi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Kent merkezinde binlerce kalabalığın toplandığı Milli İrade Meydanında gerçekleşen konserde sanatçı Zara bir birinden güzel şarkılarıyla gönülleri fethetti.

Daha sonra selamlama konuşması için sahneye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör burada yaptığı konuşmada: “Kahramanmaraş’ta her üç kişiden dördü ya şairdir, ya yazar. Kahramanmaraş şiirin ve sanatın başkentidir. Değerli vatandaşlarımız için organize ettiğimiz biri birinden güzel program ve konserler devam edecektir” dedi.

Son olarak sanatçı Zara’nın ricası üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Aşık Mahsuni Şerif’in Çeşmi Siyahım türküsünü söyledi.

Başkan Güngör ve Zara düeti kalabalıktan alkış aldı.