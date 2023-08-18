Başkan Güngör ve Vali Ünlüer Pazarcık'ta

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Vali Mükerrem Ünlüer, geçici barınma merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Heyet, devamında ilçede yapımı devam eden kalıcı konut inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çadırlardan konteynerlere, konteynerlerden de kalıcı konutlara hızlı bir süreç ilerlediğine dikkati çekti.

Kahramanmaraş’ta 82 bin kalıcı konut yapılacağını kaydeden Başkan Güngör, bunların yarıya yakınında süreçlerin başladığını, kalıcı konutların da taahhüt edilen sürede hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.