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Başkan Güngör Kahramanmaraşlı gençlerle buluştu

YAŞAM 17.10.2022, 15:08
Başkan Güngör Kahramanmaraşlı gençlerle buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Anadolu'nun en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda gençlerle bir araya geldi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen gençlik buluşmasında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gençlere kitap okumayı ve az çok demeden yazılar yazmayı tavsiye etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Güngör, her zaman önceliklerinin gençler olduğunu belirterek, "Şuana kadar gençlerimize yönelik çok önemli etkinliklerimiz ve çalışmalara imza attık. Kahramanmaraş’ta kurulan kütüphaneler, gençlik festivallerine, konserler, kültürel etkinlikler bunlardan sadece bir tanesi. Ayrıca gençlerimizin eğitimine de önem veriyoruz. Her sene yaptığımız deneme sınavlarını sayısını ve eğitime yaptığımız yatırımları artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Türkiye’nin en gelişmiş ve fonksiyonel Gençlik Meclisinin Kahramanmaraş’ta olduğunu hatırlatan Güngör, Türkiye’nin çoğu şehrinde Gençlik Meclisleri'nin varlığına dikkati çekerek, en genç, en dinamik ve en fonksiyonel Gençlik Meclisini Kahramanmaraş’ta oluşturduklarını söyledi.

Kitap fuarı ziyaretçilerinin büyük çoğunluğunun gençler olduğunun altını çizen Başkan Güngör, “Ziyaretçilerimizin büyük çoğunluğunun gençler olduğu ve gençlerin kitaba ve okumaya olan ilgisi beni ziyadesiyle memnun ediyor. Gençlerimizin bu şekilde rağbet gösterdiğini gördüğümüz sürece her sene bu tarz fuarları daha da geliştirerek devam edeceğiz" diye konuştu.

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