Başkan Güler’e Gürgentepe’de sevgi seli

Gürgentepe ilçesi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i bağrına bastı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak için Gürgentepe ilçesine giden Başkan Güler, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Güler, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin birçok mahallesinde devam eden sıcak asfalt, beton yol ve gölet çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Güler bu inceleme gezilerinde de vatandaşların sevgisi gösterileriyle karşılaştı.

BAŞKAN GÜLER: “GÜRGENTEPE’YE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Gürgentepe ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Güler, yapılan ve yapım çalışmalarında sona gelinen projelerle ilçenin bölgede hızla ivme kazandığını belirtti.

Başkan Hilmi Güler, şöyle konuştu:

“Gürgentepe ilçemize aradan geçen 4,5 yılda 70 km yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu tüm zamanların rekorudur. Bu rakam daha önce 4 km olarak kalmıştı. Biz bu rakamı 70 kilometreye kadar çıkardık. Gürgentepe ilçemiz bu hizmetleri hak eden bir ilçemiz. Bunun haricinde 70 kilometre içme suyu yatırımlarımız oldu. Bunun haricinde kanalizasyon altyapısını oluşturduk. Yine ilçemizde yapılan yatırımlara destek verdik. Çevre düzenleme çalışmalarımız oldu. İlçemizde bina dış cephe çalışmalarımız var. İlçemize OSKİ tarafından gölet çalışması başlatıldı. O çalışmada hızlı bir ilerleme var. Turizm açısından ilçemizde olması gereken ve ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacağımız ne varsa yapmaya devam edeceğiz”

“GÜRGENTEPE İLÇESİNDE TARIM VE HAYVANCILIĞA ÖZEL ÖNEM VERİLDİ”

İlçede tarım ve hayvancılık çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çeken Başkan Hilmi Güler, çoban fasulyesinin coğrafi işaretini aldıklarını vurguladı.

Başkan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İlçemizde Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacak olan bir alabalık çiftliği kurulması için çalışmalarımız başladı. Bu hem ilçemizin değerini artıracak hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sunacak. Bunun haricinde, Gürgentepe ilçemize has olan çoban fasulyesinin coğrafi işaretini almıştık. Şimdi üretimi daha da artırarak bunu ilçe ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Ayrıca ilçemizde hayvancılığa verdiğimiz desteği daha da artıracağız. Yaptığımız tüm projeler ve çalışmalar ilçemizin ekonomisini daha da güçlendirmek ve buradaki hemşerilerimizin kendi kendine yetecek seviyeye gelmesini sağlamak olacaktır”