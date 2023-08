Başkan Güler, Sultangazi'nin gönlüne dokundu

İstanbul'da çalışmalarıyla Sultangazi’de iz bırakan ve örnek bir siyasetçi kimliği sergileyen Uluslararası Medeniyet Refah Eğitim ve Sağlık Derneği Sultangazi İlçe Başkanı Tayfun Güler, hizmetleriyle ilçe halkının gönlüne dokunarak takdirle karşılanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Medeniyet Refah Eğitim ve Sağlık Derneği Sultangazi İlçe Başkanı Tayfun Güler, ortaya koyduğu çalışmalarla dikkat çekiyor.

İlçede gönüllere dokunan her zaman halkın içinde bulunan Güler’in çalışmaları ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. İlçenin sorunlarını sıkıntılarını her platformda dile getiren yaşanan sıkıntılarını çözümü noktasında her zaman elinden geleni yapan Güler, bugüne kadar başkanlığı yaptığı derneğin çatısında önemli başarılara imza attı.

Vatandaşın kalbinden önemli bir yer edinen ilçedeki her konuda taşın altına eline koyan Güler, başarısıyla bu dönemde ilçede adından da söz ettirdi.

Her zaman amacının Sultangazi’ye hizmet etmek olduğunu ifade eden Güler, bu amaç uğruna çalışmaya devam edeceğini belirtti. Sultangazi’nin gelişimi için her zaman çalışacağını aktaran Güler, “İlçemize, vatandaşımıza hizmet etmek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Amacımız, ideallerimiz ve ilçemize hizmet aşkımız ile birlikte gönüllere dokunmaya devam edeceğiz.” dedi.