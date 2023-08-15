Başkan Güler: “Ordu’yu marka şehir haline getiriyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, 8-9 Temmuz’da yaşanan afet sonrası çalışmaların sürdüğünü belirterek dere ve menfezlerden şu ana kadar 5 bin 700 kamyon heyelan malzemesi temizlediklerini söyledi.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Başkanlığında Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Ağustos ayı toplantısını, meclisi yerinde takip etmek isteyen Ünye Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emir Sina Argan açtı. Emir Sina Argan toplantının açılışında bir konuşma yaparak Ordu’ya yapılan ve özellikle gençlere hitap eden çalışmalarla ilgili Başkan Güler’e teşekkür etti.

BAŞKAN GÜLER: “AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİRLER İNŞA EDİYORUZ”

Gündem maddelerine geçmeden önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’de meclis üyeleri ve kamuoyuna yapılan çalışmalarla ilgili görsel sunumlar eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu.

8-9 Temmuz tarihleri arasında yaşanan heyelan ve taşkınlar sonrası önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Güler, afetlere karşı dirençli şehirler inşa etme çabası içinde olduklarını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Başkan Güler, “Afetlere karşı dirençli şehirler. Deprem açısından biz 3. bölgedeyiz. Daha az riskli bölgede olduğumuz halde göreve gelir gelmez çalışmalarımızı başlatmıştık. Ne kadar da isabetli bir iş olduğunu görüyoruz. Selin oluşturduğu tahribat kısmında suların yaptığı hasarları hafif atlattık ama heyelan olan kısımlara aynı şeyleri söyleyemiyorum. Son heyelanlarda sadece 1243 heyelan oldu. 1976 km yol, 12 km yağmur suyu hattı, 201 nokta da içme suyu hattı ve 60 noktada kanalizasyon hattı bu afette etkilendi. Ne kadar zor şartlı bir bölgede yaşadığımızı görüyoruz. Afete dirençli kentler çalışmasında başta heyelan, sel ve deprem olmak üzere çalışmayı yeniden ele aldık. Altınordu 14 dere üzerine kurulmuş, bu 14 derenin 12’si kapalı Civil ve Bülbül deresi açık. Aslında bizim 14 değil, 64 derecik ile karşı karşıyayız. Fatsa ve Ünye bunlardan farklı değil. Amacımız bunları çözmek” dedi.

“DERE AĞIZLARINA SEL KAPANLARI KOYACAĞIZ”

Yaşanan aşırı yağışlarda tıkanan ve olumsuzluklara yol açan Aziziye Mahallesindeki dere üzerinde bulunan tarihi ev ile ilgilide açıklamalarda bulunan Başkan Güler, “Altınordu ilçemizde, afetin yaşandığı günlerde olumsuzluklara yol açan tarihi bina altındaki dereyi temizledik. Tarihi yapı olduğu için dokunamıyoruz. Burası için ekstra bir durum yapılıyor. Oraya sel kapanı koyacağız” diye konuştu.

“5 BİN 700 KAMYON MALZEME TEMİZLEDİK”

Afet anından itibaren çalışmaların durmaksızın devam ettiğini aktaran Başkan Güler, yaşanan heyelanların derelerde oluşturduğu olumsuzlukları rakamlarla gözler önüne serdi. Dere ve menfez temizliklerinin sürdüğünü vurgulayan Başkan Güler, “Menfez ve baks temizliğinden 3 bin 100 kamyon malzeme çıktı. Heyelan malzemeleri ile derelerden kaldırdıklarımızla birlikte 5 bin 700 kamyon temizlik yapıldı. Ben küçüklüğümden bu yana bu denli çıkan malzeme görmemiştim. Şimdi A’den Z’ye her alanda temizliklerini sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İL GENELİNDE BİNALARI TEK TEK KONTROL EDİYORUZ”

Afetlere karşı dirençli kent oluşturmada deprem boyutunun da büyük öneme sahip olduğunu aktaran ve il genelinde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Depremler sonrası Afet İşleri Dairesini kurduk. Öncesinde de çalışmalarımızı il genelinde yürütüyorduk. İl genelinde binaları tek tek kontrol ediyoruz. Kaçak kiriş kesilmiş mi, kolon kesilmiş mi bunları tarıyoruz. Maalesef bazı hoş olmayan durumlarla karşılaştık. Binaların büyük kısmı 2000 yılındaki deprem yönetmeliğinden önce yapılanlar. Sadece Altınordu’da değil, Fatsa ve Ünye’de de karşılaştık. Altınordu, Fatsa ve Ünye’de 47 binin üzerinde bina var. Gözlemlediğimiz incelenen bina sayısı 13 bin 187. Son deprem yönetmeliğine göre uygun olmayan bina sayısı 9 bin 86 bu da yüzde 69. Taşıyıcı sistemlerine müdahale edilen sayısı 204. Bu konuda çok ciddi tedbirler almamız lazım”

Başkan Güler toplantıda ayrıca çalışmaları devam eden projelerden de bahsetti. Ordu’yu marka şehir yapma hedefiyle çalıştıklarını aktaran Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Ordu’yu kendi kendine hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde doğalgaz da dahil. Misafir odası yaklaşımı ile sahil kesimimize ağırlık verdik. Aynı durum şimdi yukarı kesimlerde yapılacak. Mesudiye’deki hayvan organize bölgesi Türkiye’nin sayılı bölgelerinden biri olacak. 15 bin baş hayvan olacak. Atıklardan enerji üretilecek. Et kombine tesisleri olacak. Niyetimiz Akkuş’ta da ahşap organize sanayi kurmak. Aybastı’da da süt ürünleri merkezi kurmak. Coğrafi işaretli 15 ürünümüz var. Bizim dönemimizde 11 ürünün Coğrafi İşaret Belgesi alındı. Bu sebeple Ordu’yu marka şehir haline getiriyoruz.”

51 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

51 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste 28 gündem maddesi karara bağlanırken 23’ü komisyona havale edildi. Meclis, 17 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’te Ağustos ayı toplantısının 2. Birleşimini gerçekleştirmek üzere tekrar toplanacak.