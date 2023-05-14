Başkan Güler'den Anneler Günü mesajı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.ORDU (İGFA) - Annelerin karşılıksız sevginin timsali olduğunu dile getiren Başkan Güler, insanın en değerli varlığının annesi olduğunu belirtti.

Annelerin her zaman baş tacı olduğuna vurgu yapan Başkan Güler, mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Karşılıksız sevgi, şefkat ve merhametle bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan annelerimiz, en değerli varlıklarımızdır. Annelerimiz hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin adıdır.

Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır.

Bizleri sevgi, şefkat ve ilgiyle büyüten annelerimiz, aynı zamanda ilk öğretmenlerimizdir. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan en değerli kıymetlerimiz olan annelerimize yılın bir günü değil, ömrümüz boyunca minnet borcumuz olduğunu asla unutmamalıyız.

Bu vesileyle vatanımızın devamlılığı, birliği ve bağımsızlığı uğruna aziz evlatlarını toprağa veren elleri öpülesi şehit annelerimiz başta olmak üzere hoşgörünün, fedakârlığın, sabrın, sevginin ve saygının sınırsız kaynağı tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyor, sağlıklı ve huzur dolu günler diliyorum."