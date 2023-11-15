Başkan Ergün, yılın büyükşehir belediye başkanı seçildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırıkkalegücü Spor Kulübü tarafından organize edilen ve bu yıl 16’ncısı gerçekleşen Ulusal Spor Ödülleri’nde, Manisa’da spora ve sporcuya yönelik destekleri ve bu alandaki yatırımları ile ‘Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı’ ödülüne layık görüldü.MANİSA (İGFA) - Kırıkkalegücü Ulusal Spor Ödülleri'nde, bu yıl 2023'ün en başarılı isimleri belli oldu. Sunuculuğunu TRT’nin eski spor spikeri Güven Göktaş'ın yaptığı tören, Kırıkkale İl Müftülüğü Külliyesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz katıldı. Törende konuşan Kulüp Başkanı Güven Gündüz geceye emek harcayan ve katılan herkese teşekkür etti. Görkemli geçen geceye spor ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

Törende; “Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı”, “Yılın İl Belediye Başkanı”, “Yılın Spor Yöneticisi”, “Yılın Federasyon Başkanı”, “Yılın Kulüp Başkanı”, “Örnek Davranış Ödülü”, “Yılın Sporcusu”, “Yılın Basketbol Antrenörü”, “Yılın Erkek Spor Spikeri”, “Yılın Spor Programı”, “Yılın Kadın Spor Spikeri”, “Yılın Spor Programı”, “Yılın Medya İnsanı”, “Yılın TV Spor Müdürü” ve “Yılın Futbol Programı” olmak üzere 16 kategoride jüri üyelerince belirlenen isimlere ödülleri takdim edildi.

MANİSA, BAŞKAN ERGÜN İLE SPOR ŞEHRİ OLDU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e jüri tarafından layık görülen ‘Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı’ ödülünü, Başkan Ergün adına Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz aldı. Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz’e ve törenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, katılımcılara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, Manisa’da branş ayırmaksızın çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmesi noktasında Başkan Ergün öncülüğünde 2009 yılından bu yana önemli çalışmalar, projeler ve hizmetleri hayata geçirdiklerini ve Manisa’yı spor şehri haline getirdiklerini söyledi.