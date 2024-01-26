Son Dakika

Başkan Ergün trafiğe nefes aldıracak çalışmayı yerince inceledi

YAŞAM 26.01.2024, 17:18
Başkan Ergün trafiğe nefes aldıracak çalışmayı yerince inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak için başlatılan Fatih Bulvarı’ndaki (CİDER YOLU) Prestij Cadde Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kent trafiğini rahatlatmak, Muradiye ve Menemen güzergahını kullanacak araçlara alternatif yol oluşturmak ve Alparslan Türkeş Kavşağı bölgesindeki trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Bulvarı’nda başlatılan (CİDER YOLU) Prestij Cadde çalışmalarını yerinde inceledi. MASKİ Genel Müdürlüğünün 3 bin 200 metrelik yağmur suyu hattı çalışmalarının büyük kısmının tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan prestij cadde çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Başkan Ergün’e MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Başkanları, Başkan Danışmanları, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, S.S. 155 No'lu Manisa Özel Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Açıkel, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları eşlik etti. Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir Başkan Ergün’e çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

 “BU PROJE MİMAR SİNAN’IN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün kendi imkanlarımızla Manisa için çok önemli bir caddeyi hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 1,5 senedir bu cadde üzerinde bulunan ve imar planlarını yaptığımız buradaki eski parsellerin yeni tapularını verdik ve 60 civarı evin yıkımını gerçekleştirdik. Toprak Mahsulleri Ofisi merkezinin bulunduğu bölgede 37 adet ev kaldı. Mevcut Devlet Bahçeli Kavşağı’ndan gelip, Muradiye hattına bağlanacak olan yaklaşık 2 kilometrelik bu güzergahta, 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere, yürüme ve bisiklet yolları, aydınlatmaları ve peyzaj düzenlemeleri ile muhteşem bir bulvarı Manisa’ya kazandıracağız. Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki yoğunluğu bilhassa sabah ve akşamüstü eve dönüş saatlerindeki yığılmanın yüzde 50’sinden fazlasını bu cadde rahatlatacak. Yağmur suyu çalışmalarının büyük kısmının tamamlanmasıyla birlikte zemin sıkılaştırma çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

“BU CADDENİN AÇILMASI İMAR PLANLARI İLE MÜMKÜN OLDU”

Başkan Ergün, “Bugüne kadar yaklaşık olarak 15 Milyon TL kamulaştırma bedeli ödedik. Toplamda ise 50 Milyon TL gibi bir rakam kamulaştırma bedelleri gerçekleşti. Bu bulvarı açabilmemiz ancak imar planlarının yapılmasıyla mümkündü. Yani bu proje 34 senedir yapılmayan imar planlarının yapılmasıyla hayata geçiyor. Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. İnşallah çok güzel bir bulvar olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 57
2. Galatasaray 22 57
3. Trabzonspor 22 37
4. Beşiktaş 22 36
5. Rizespor 22 35
6. Antalyaspor 22 33
7. A.Demirspor 22 31
8. Kasımpasa 22 29
9. Kayserispor 22 29
10. Ankaragücü 22 28
11. Başakşehir 22 27
12. Alanyaspor 22 26
13. Sivasspor 22 26
14. Samsunspor 22 25
15. Gaziantep FK 22 23
16. Hatayspor 22 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 22 21
19. Konyaspor 22 21
20. İstanbulspor 22 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6