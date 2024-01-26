Başkan Ergün trafiğe nefes aldıracak çalışmayı yerince inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak için başlatılan Fatih Bulvarı’ndaki (CİDER YOLU) Prestij Cadde Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kent trafiğini rahatlatmak, Muradiye ve Menemen güzergahını kullanacak araçlara alternatif yol oluşturmak ve Alparslan Türkeş Kavşağı bölgesindeki trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Bulvarı’nda başlatılan (CİDER YOLU) Prestij Cadde çalışmalarını yerinde inceledi. MASKİ Genel Müdürlüğünün 3 bin 200 metrelik yağmur suyu hattı çalışmalarının büyük kısmının tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan prestij cadde çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Başkan Ergün’e MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Başkanları, Başkan Danışmanları, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, S.S. 155 No'lu Manisa Özel Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Açıkel, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları eşlik etti. Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir Başkan Ergün’e çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

“BU PROJE MİMAR SİNAN’IN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün kendi imkanlarımızla Manisa için çok önemli bir caddeyi hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 1,5 senedir bu cadde üzerinde bulunan ve imar planlarını yaptığımız buradaki eski parsellerin yeni tapularını verdik ve 60 civarı evin yıkımını gerçekleştirdik. Toprak Mahsulleri Ofisi merkezinin bulunduğu bölgede 37 adet ev kaldı. Mevcut Devlet Bahçeli Kavşağı’ndan gelip, Muradiye hattına bağlanacak olan yaklaşık 2 kilometrelik bu güzergahta, 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere, yürüme ve bisiklet yolları, aydınlatmaları ve peyzaj düzenlemeleri ile muhteşem bir bulvarı Manisa’ya kazandıracağız. Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki yoğunluğu bilhassa sabah ve akşamüstü eve dönüş saatlerindeki yığılmanın yüzde 50’sinden fazlasını bu cadde rahatlatacak. Yağmur suyu çalışmalarının büyük kısmının tamamlanmasıyla birlikte zemin sıkılaştırma çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

“BU CADDENİN AÇILMASI İMAR PLANLARI İLE MÜMKÜN OLDU”

Başkan Ergün, “Bugüne kadar yaklaşık olarak 15 Milyon TL kamulaştırma bedeli ödedik. Toplamda ise 50 Milyon TL gibi bir rakam kamulaştırma bedelleri gerçekleşti. Bu bulvarı açabilmemiz ancak imar planlarının yapılmasıyla mümkündü. Yani bu proje 34 senedir yapılmayan imar planlarının yapılmasıyla hayata geçiyor. Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. İnşallah çok güzel bir bulvar olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.