Başkan Ergün, Soma'da STK temsilcileriyle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma ilçe ziyaretinde, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Soma’da yapılan projeler hakkında bilgiler veren Başkan Cengiz Ergün, STK temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı yatırımlar ve hizmetleri yerinde incelemek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Soma ilçesini ziyaret eden Başkan Cengiz Ergün, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

SEAŞ Tesisleri’nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, MHP Manisa Milletvekili Adayları Ali Uçak, Nadir Sarı ve Öztürk Demir, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları, daire başkanları, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Uğur Aydın ve ilgili muhtarlar eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma ilçe ziyaretinde SEAŞ Tesisleri’nde, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Cengiz Ergün, STK temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu. STK temsilcilerinin isteklerini ve taleplerini dinleyen Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yatırımları ve projeleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Soma SEAŞ Tesisleri’nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün daha sonra çocukları da sevindirmeyi ihmal etmedi. Başkan Ergün, minik öğrencilere kırtasiye seti ve top hediye ederek yüzlerinin gülmesini sağladı.