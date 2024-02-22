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Başkan Ergün esnaf ve vatandaşla buluştu

YAŞAM 22.02.2024, 17:36
Başkan Ergün esnaf ve vatandaşla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve Cumhur İttifakı Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok, Kırkağaç’ta esnaf ve pazarcılarla buluştu, pilav hayrı gerçekleştirdi. Vatandaşlar ve esnaflarla sohbet eden, isteklerini dinleyen Başkan Cengiz Ergün, yeni dönemde gerçekleştirilecek projeler hakkında da bilgilendirmede bulundu. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç’ta gün boyu esnaf ve pazarcılar ile bir araya geldi. Başkan Cengiz Ergün’e, Cumhur İttifakı Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Ali Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Sevgen, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakkı Seven, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Yaltırak, KAÇEP İlçe Başkanı Gülay Güven, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Aksu, Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Başkan Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapısı yenilenen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce de üst yapısı ile aydınlatmalarıyla yaşayan bir cadde haline getirilen 53. Sokakta bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bol bol sohbet eden Başkan Ergün, hayırlı işler dileklerinde bulundu. Başkan Ergün, Kırkağaç programını pazaryeri ile sürdürdü. Pazarcılar ile bir araya gelen Başkan Ergün ve Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok, pazarcılara hayırlı işler, vatandaşlara da hayırlı alışverişler diledi. Vatandaşlarla sohbet eden ve isteklerini dinleyen Başkan Ergün, hayata geçirilen projeleri ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Kırkağaçlılar da 31 Mart yerel seçimlerinde Başkan Ergün ve Fevzi Ok’a destek sözü verdi. Karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Cengiz Ergün, çocuklara kırtasiye seti ve top hediye etti. 

ESNAFLAR 4’ÜNCÜ DÖNEM HAYIRLI OLSUN DEDİ Öte yandan ziyaretlerde esnaflar da Başkan Ergün’e sürpriz yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e 4’üncü dönem hayırlı olsun diyerek pasta ikram eden esnaflar, yeni dönem için de hediye takdiminde bulundu. 
“Cumhur İttifakı’nın Gücüyle Hizmetlerimizin Devamını Yapacağız”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra pilav hayrı gerçekleştirdi. Pilav hayrında Kırkağaçlılara seslenen Başkan Cengiz Ergün, “Hayırlısıyla 31 Mart seçimlerine doğru gidiyoruz. 38 gün kaldı. 38 gün sonra yine Manisa ve tüm Türkiye’de Allah nasip ederse devletin gücünü, Cumhur İttifakı’nın birlikteliğini arkasına almış bir Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediye Başkanlığı işbirliğiyle bugüne kadar yaptığımız bütün hizmetlerin devamını yapacağız. Sizlerin desteğiyle, sizlerin katkılarıyla sandıkları patlatarak inşallah Fevzi kardeşimi de Kırkağaç Belediye Başkanı olacağına inanıyorum. Rabbim utandırmasın, mahcup etmesin. Tabi ki her şey vatandaşın tercihi. Rabbim takdir ettiyse her şey hakkımızda hayırlı olsun. Yapılan pilav hayrının da Allah katında kabul olmasını ve daha güzel günlerde hizmet yapmayı nasip etsin” dedi.  Pilav İkramında Bulundu Bugüne kadar Kırkağaç’a yapılan yatırımların yeni dönemde yapılacakların teminatı olduğunu kaydeden Başkan Ergün, “Çok daha güzel hizmetleri Büyükşehir Belediyesi olarak devam ettirme arzusundayız. Yaptıklarımızı anlatmaya gerek yok. İnşallah bu güzel birlikteliği Fevzi kardeşimle birlikte en güzel şekilde hayata geçirmek boynumuzun borcu. Rabim utandırmasın, Fevzi kardeşimle beraber bu hizmetleri yapmayı bize nasip etsin” ifadelerini kullandı. Ardından dualar edilerek, pilav ikramında bulunuldu. 

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