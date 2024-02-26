Başkan Ergün'den, Gördes Hayri Büke Evi’ne inceleme
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile birlikte restorasyon çalışmaları başlayan ve Gördes’e Kent Müzesi olarak kazandırılacak Hayri Büke Evi’nde incelemelerde bulundu.
MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes ilçe ziyaretleri kapsamında, ilçede Büyükşehir Belediyesince restorasyon çalışmaları başlayan Hayri Büke Evi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Ergün’e Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol da eşlik etti.
Çalışmaların başladığı yapının kent müzesi olarak ilçeye kazandırılacağını belirten Başkan Ergün, “Gördes’in en eski yapılarından olan Hayri Büke evinde gerekli kamulaştırma çalışmalarını yaparak, mevcut binada gerçekleştirilecek restorasyon için projemizi hazırladık. Eski Belediye Başkanı ve Milletvekili merhum Hayri Büke’nin ismini taşıyacak olan yapıyı; aslına uygun şekilde düzenleyerek, şehir müzesi ve kültür evi olarak ilçemize kazandıracağız. Restorasyon çalışmalarına hayırlısı ile başladık. Gördes’imize hayırlı olsun” dedi.
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