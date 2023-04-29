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Başkan Ergün, “Bu projeyi paha biçilemez buluyorum”

YAŞAM 29.04.2023, 10:45
Başkan Ergün, “Bu projeyi paha biçilemez buluyorum”

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet binası yan tarafında inşasına başlanan ve Cumhuriyet’in 100. yılında Manisa’ya kazandırılması hedeflenen Kurtuluş Müzesi’nin temeli, törenle atıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak kente kazandıracağı Kurtuluş Müzesi’nin temeli, törenle atıldı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Milletvekili Adayı Şehnaz Güvendik Arık, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, belediye meclis üyeleri, Başkan Danışmanları, daire başkanları, Şehzadeler Belediye Başkanı Haşim Yener Bilir, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, MESOB Başkanı Hasan Geriter, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, esnaf odası başkanları, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yüzyıllarca Unutulmayacak

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan acı olayların unutulmaması gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Belki yüz yıl önce olmuş ama üzerinden yüzlerce yıl daha geçse unutulmayacak, unutulmaması gereken bir acı yaşadı bu millet. Sevr antlaşmasıyla silahlarına el konulmuş, orduları dağıtılmış ve her köşesi bilfiil işgal edilmiş bir ülke. Ve Manisa. 26 Mayıs 1919'da düşman postallarının topraklarına değmesiyle birlikte uzun bir süre çaresizlik, acı ve gözyaşıyla kurtarıcısını bekleyen bir şehir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan ve büyük Türk milletinin gönlüne bir güneş gibi doğan Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’dan yaktığı kurtuluş meşalesiyle yeniden ayağa kalkan Türkiye” dedi.

Destansı Mücadele…

Vatan toprağını düşmana teslim etmemek için şanlı bir direnişin başlatıldığını dile getiren Başkan Ergün, “Kelimelerle anlatımının bu kadar kolay olduğu bu acı süreçte yüz binlerce şehit, vahşice katledilen on binlerce masum insan. Güzel ülkemizi bölüp parçalamak için gözü dönmüş işgalcilerin analarımıza, bacılarımıza yaşattığı korkunç durumlar… Ve tabi ki büyük deha Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde yurdumuzun dört bir yanında başlayan şanlı direniş. Manisa’mızda da Müftü Alim Efendi, Gördesli Makbule, İbrahim Ethem Bey, Demirci Akıncıları ve nice isimsiz kahramanın işgalcilere vatan topraklarını teslim etmemek için destansı mücadelesi” dedi.

Şanlı Tarihimizi Gelecek Nesillere En Güzel Şekilde Anlatmalıyız

Şanlı Türk tarihinin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Ergün, “Bu acıların unutulmaması; destanların olduğu kadar acıların da yaşandığı şan ve şeref dolu tarihimizi hem şimdi hem de gelecek nesillere en güzel şekilde anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Bu düşünceden hareketle Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Kurtuluş Kahramanları Anıtı, Sarıkamış Şehitleri Anıtı, Gördesli Makbule Hanım Meydanı gibi kalıcı eserleri şehrimize kazandırarak, hem atalarımızın şanlı hatıralarını yaşattık hem de bu toprakların nasıl vatan yapıldığını hemşerilerimize ve çocuklarımıza anlatmayı amaçladık” diye konuştu.

‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ Eserini Kazandırdık

Manisa’nın yakın tarihine ışık tutacak 4 ciltlik önemli bir eseri kazandırdıklarını da hatırlatan Başkan Ergün, “Bunun yanında büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarihini bilmeyen milletler, yok olmaya mahkumdur” sözünün ışığında, Celal Bayar Üniversitemizden 2 profesör hocamız ve 38 akademisyenimizle birlikte ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltten oluşan önemli bir eseri ortaya çıkardık. Yakın geçmişimize ışık tutan bu eseri hazırlayan, değerli 2 profesör hocamıza ve birbirinden kıymetli 38 akademisyenimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Kurtuluş Müzesi Önemsediğim Bir Proje

Kurtuluş Müzesi projesinin içeriği hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, “Bugün temelini atacağımız Kurtuluş Müzesi de yine aynı anlayışla geçmişimizi unutturmamak adına hazırlanmış, önemsediğim bir projedir. Manisa Kurtuluş Müzesi projesi, Manisa halkının Yunan işgali öncesi, sırası ve sonrasında yaşadıklarını anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Kurtuluş Savaşı dönemindeki Manisa tarihinin günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladığımız müzemizde 1919 ve 1922 yılları arasındaki olayların belgeleri yer alacak. Ayrıca Milli Mücadele esnasında yaşananların somut örnekleri de sergilenecek” diye konuştu.

Manisa, Tarihine Sahip Çıkacak

Ulu Önder Atatürk’ün mirası olan Cumhuriyetin 100.  yılı anısına özel olarak Manisa Kurtuluş Müzesi projesini hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Hedefimiz 29 Ekim 2023’te müzemizin kapılarını hemşerilerimize açmaktır. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Kurtuluş Müzesi ile birlikte bu bölge de adeta müzeler caddesi haline gelecek. Hizmet binamızın karşısında yer alan Manisa Müzesi, ilk hizmet dönemimizde hayata geçirdiğimiz Çanakkale Müzesi, Kurtuluş Kahramanları Anıtı, Sarıkamış Şehitleri Anıtı ve Kurtuluş Müzesi ile Manisa; tarihini en iyi şekilde bilecek ve sahip çıkacaktır” diye konuştu.

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