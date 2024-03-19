Başkan Eren’den gençlere altın öğütler

Mudanya Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşide gençlerle buluşan Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV) Başkanı Emire Cantürk Eren, tecrübelerinden yola çıkarak özellikle genç kızlara önemli tavsiyelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Gençlerin Bursa’daki rol modellerinden biri olan başarılı iş kadını, ralli pilotu ve YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, Mudanya Üniversitesi'nde düzenlenen ‘Başarı Yolunda Kadın’ başlıklı panelin konuşmacı konuğu oldu. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide hayat tecrübelerinden yola çıkarak özellikle de kız öğrencilere altın değerinde tavsiyeler veren Eren, bir kadın olarak hayatın her alanında yaşadığı sorunlara değindi.

Özellikle Türkiye'de aile şirketlerinin diğer kuşaklarda neden başarısızlığa gittiğinin sebebini anlatan Eren, “Aslında bu noktada genç kızlara büyük görev düşüyor. Eğer bir aile şirketiniz varsa erkeklerden daha çok kızların çalışması ve o şirketi ayakta tutup büyütmesi gerekli” dedi. Etkinliğin sonunda Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. EminKarip, Emire Cantürk Eren’e bir teşekkür plaketi sundu.