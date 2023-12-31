Başkan Dündar’dan yeni yıl ve Osmangazi mesajı

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda huzur, barış ve sağlık temenni etti.BURSA (İGFA) - Ülke olarak 2023 yılına deprem felaketiyle başladığımızı hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yayımladığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Asrın felaketi olarak tarihimize geçen Kahramanmaraş depremlerinin meydana geldiği 2023 yılını geride bırakıyoruz. 11 ili etkileyen bu felakette yaşamını yitiren on binlerce vatandaşımızın acısı hala kalbimizde. Yine yakın zamanda yaşanan terör saldırılarında şehadete yürüyen kahraman askerlerimize rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Gazze’de kan ve gözyaşı var. Terör devleti İsrail zulmünün biran önce son bulmasını temenni ediyorum. Sevgili Bursalılar, ülkemizin 56 ilinden daha büyük olan ilçemiz Osmangazi’de hizmetle dolu bir yıl geçirdik. İlçe halkımızın refahı ve huzuru için sayısız çalışmaya imza attık. Devasa projeler ile daha modern, daha yaşanılabilir bir Osmangazi inşa etmek için ekibimizle gece gündüz çalıştık. Yeni yılda da sağlıkla, mutlulukla hep birlikte nice başarılar diliyorum”.