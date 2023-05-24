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Başkan Dündar muhtarlarla buluştu

YAŞAM 24.05.2023, 14:06
Başkan Dündar muhtarlarla buluştu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, buluşmalarına bir yenisini ekleyerek muhtarlara projelerini anlatıp, istek ve taleplerini dinledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi'nin her mahallesine Türkiye’ye örnek hizmetler götüren Osmangazi Belediyesi, yaptığı hizmetlerle herkese örnek oluyor.

İlçeye daha iyi hizmette bulunmak için mahalle muhtarlarıyla düzenli olarak bir araya gelip nasıl daha iyi hizmet edebiliriz noktasında fikir alışverişi yapan Başkan Mustafa Dündar, muhtarlarla tekrar bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Yapamayacakları şeyi söylemediklerini ifade eden  Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak işlerimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Bizim ana konumuz temizlik faaliyetleri, her mahallemizde her gün arkadaşlarımız çalışıyor. Her mahalleden bize talepler geliyor biz bu talepleri yerine getiriyoruz. Muhtarlarımızdan aldığımız sorunları bir araya getirip çözüm buluyoruz. Bizim Osmangazi ilçemizin Bursa dışına taşınan çalışmaları var bunlardan biri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 1 milyon 600 bin kişiyi aşkın ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu rakama pandemide 2 yıl kapalı kalmasına rağmen ulaştı. Bu müzeye 142 farklı ülkeden ziyaretçi geldi.  Şimdi Hisar bölgesinde çalışmalar yapıyoruz. Hisar ciddi bir proje burası tek başına değil projeler bütünü, Oruç Bey Caddesini bitirdik. Arkeopark’ta kazı çalışmalarını bitirdik şuan uygulama aşamasına geçiyoruz. FilibozMescidi’nin ince işleri kaldı. Üftade Sur duvarları hiç hesapta olmayan bir işti biranda ortaya çıktı. Burada 60 milyonluk kamulaştırmak yaptık. Burası bitiğinde çok fazla ziyaretçisi olan Hisar bölgesi daha fazla ziyaretçiyi kendine çekecek” dedi.

Belediyeciliği Türkiye’de en iyi yapan belediye olduklarını belirten Başkan Dündar, “Ne dediysek ve ne söz verdiysek onu yaptık.  Biz yapamayacağımız şeyi söylemiyoruz. Biz söz vermeyiz yaparız veya yapamayız deriz. Biz bu yaptıklarımızla seçime gidiyoruz. Biz söylediklerimizi yaptık ve gerçekleştirdik. Bizim başımız dik alnımız ak, biz sözümüzü tuttuk. Sizlerden destek istiyoruz. Biz bunları şimdi diyoruz 8 ay sonrada diyeceğiz. Biz hizmet üretiyoruz. Yaptığımız bu hizmetleri vatandaşların bilmesi lazım ama öyle algı yönetimleri var ki bu algı yönetimleriyle senin, benim yapmış olduğumuz devasa işleri algıyla yok gösteriyor” diye konuştu.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da, “Osmangazi Belediye başkanımızın muhtarlarla bir araya gelmesi bizi çok mutlu etmiştir. Başkanımızın yaptığı çalışmalarla biz muhtarlar olarak gurur duyuyoruz. Artık kendisinin Osmangazi sınırlarını aştığını görüyoruz. Bunu yürekten söylüyor ve inanıyorum başkanımız bunu sonuna kadar hak ediyor” ifadelerini kullandı

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