Başkan Dündar ikramı kendisi yaptı

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.BURSA (İGFA) - Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü’nde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 1. Murad Hüdavendigar Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği aşure dağıtımına Başkan Dündar’ın yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Yöneticileri ile Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç de katıldı.

Yapılan duanın ardından aşure dağıtımını başlatan Başkan Dündar, aşurenin birlik ve beraberliği simgesi olduğuna vurgu yaparak, “Aşure, birçok farklı ürünün bir araya gelerek tatlı bir lezzetin ortaya çıkmasıdır. Yani biz Müslümanlar, bir araya gelip, içimizdeki fitneyi dışarıya attık, birlik ve dirlik olup güçlendik. Bizler eğer birlik içerisinde oluyorsak, fitneyi içimize sokmuyorsak aşure gibi tatlı oluyoruz. Biz de toplum olarak güçle olacağız. Tüm İslam âleminin Muharrem ayı mübarek olsun.” dedi.