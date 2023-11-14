Başkan Dündar: Hizmetlere ruh katmak önemli

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesinin hizmetleri ile ilgili Herkes Duysun mikrofonuna açıklamalarda bulunarak, yapılan hizmetlerin içerisine ruh katmanın önemine vurgu yaptı.Esmanur GÜLBAHAR - Rüstem PEHLİVANLAR - Mehmet Can Uslu - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesinin hizmetleri kapsamında 23 yıldır devam eden yarışmalar olduğunu hatta bazı yarışmaların dünyaya açıldığını vurguladı.

Yarışmaların dünya çapında devam ettiğini kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar şu ifadeleri kullandı:

“Bizler Osmangazi Belediyesi olarak çok işler yaptık. Kentsel dönüşümler yapıyoruz, tarihi dokuyu ayağa kaldırıyoruz. Bunların içerisine ruh vermek önemli, o yüzden bizim sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz de çok önemli. Bu fiziki şartlar içerisinde ruh vermek için üniversitedeki hocalarımızla birlikte oluyoruz. Edebiyat yarışmaları, şiir yarışmaları yapıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması 23 yıldır devam ediyor. Yarışmalarımız dünya çapında devam ediyor. Bursa Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günlerinin 2.’sini bugün gerçekleştiriyoruz. Şairler ve yazarlar hünerlerini ortaya koyuyorlar ve bu mekanlara bir ruh gelmiş oluyor. Bunu önemsiyoruz. Bugün burada Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi isimli bir kütüphane açılmış oluyor. Osmangazi’nin özel bir kütüphanesi olarak hayata geçmiş oluyor. Katkısı olanlara teşekkür ediyoruz.”