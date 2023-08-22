Başkan Dündar: Değerlerimize hep birlikte sahip çıkalım

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi mirasın korunup geleceğe taşınmasına yönelik çalışmalarda öncü belediye olduklarını belirterek, özellikle sivil mimarinin en güzel örneklerinin bulunduğu Bursa’da tüm şehrin tarihi eserlere sahip çıkması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursalı gazeteci Güzin Abraş ve ailesinin Çanakkale Savaşı gazisi dedelerinden miras kalan tarihi ev, aslına uygun şekilde restore edilmesinin ardından yeniden kullanılmayabaşladı.

Bursa’nın tarihi semtlerinden Tuzpazarı MahallesiAbdalÇıkmazı’nda gerçekleşen açılıştörenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile birlikte katıldı. “Ne Güzel Ev” ismiyle özel gün ve etkinliklerde Bursalılar’a hizmet verecek tarihi yapıya sahip çıkmalarından dolayı aileyi tebrik eden Başkan Dündar, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin geleceğe taşınması bakımından örnek bir çalışma olduğunu belirtti.

DÜNDAR: “BU ÖRNEKLERİ ÇOĞALTMAK GEREKİYOR”

Bursa’da buna benzer projelerin çoğalması gerektiğine vurgu yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tarihi eser restorasyonu, tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması deyince akla hemen Osmangazi Belediyesigeliyor. Bu alanda bugüne kadar 7 ödülümüz var. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde, Hisar İçi’nde, sivil mimari örneği yapıların ihyasında, inanç turizmi konusunda her yerde imzamız var. Şu anda birçok yerde çalışmalarımız devam ediyor. Güzin Hanım, Bursa’nın modern yüzü olan bu evi restore etmeden önce kitabını yazdı. Bu evi restore ettirmek için çok emek verdi. Burada aile olarak güzel bir işe imza atarak atalarından kalan evlerini restore ettirmişler. Bu güzel örnekleri çoğaltmamız lazım. Belediye bu işin proje ve diğer kısımlarında olsun ama mülk sahipleri mirasına sahip çıksın. Böylece şehrimizin tarihi mirasını hep birlikte geleceğe taşımız oluruz.” dedi