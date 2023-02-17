Başkan Dündar, afet bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, deprem bölgesine gönüllü olarak giderek çalışmalara destek veren belediye personeline moral verdi. Depremzede vatandaşlar ile de bir araya gelen Başkan Dündar, yaraların kısa sürede sarılması için devletin tüm kurumlarının koordineli bir şekilde çalıştığını söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye’yi derinden sarsan depremin ardından bütün imkanlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, felaketin yaşandığı ilk günden itibaren personel ve ekipman desteğinin yanı sıra kışlık kıyafet, battaniye, bebek bezi, yakacak, soba, erzak ve hijyen malzemesinden oluşan ihtiyaç yardımlarını bölgeye göndermeye devam ediyor.

Lojistik desteğin yanı sıra afet bölgesine gönüllü olarak giden 336 kişilik personel, temizlik ve ilaçlamadan enkaz kaldırımına, sıcak yemek dağıtımından sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda AFAD koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep ve Hatay’daki gönüllü belediye personelini ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Dündar, aynı zamanda acının merkezinde depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçlarını dinlerken, yaraların kısa sürede sarılması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Osmangazi Belediyesi tarafından 3 adet konteynırın birleşmesiyle oluşturulacak 100 adet yeni yaşam alanlarının kurulacağı bölgeyi de gezen Başkan Dündar, “Afetin ilk gününden itibaren dünyanın dört bir yanından buraya yardım geliyor.

Devletimizin bütün kurumları, belediyeler burada çalışıyor. Millet olarak seferber olmuş durumdayız. Osmangazi Belediyesi olarak biz de deprem bölgesinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yardım tırlarımızın yanı sıra gönüllü personellerimiz burada büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. AFAD öncülüğündeki enkaz altından kurtarma çalışmalarının ardından temizlik ve ilaçlama, sıcak çorba ve yemek dağıtımı, enkaz kaldırma ve konteynır kurumu gibi işler büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah, bu büyük dayanışma ile yaralarımızı en kısa zamanda saracağız.” dedi.