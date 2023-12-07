Başkan Deniz: Bizim sevdamız Esetçe’dir
Esetçe beldesi Belediye Başkanı Cemal Deniz, “Bir kez daha verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Bizim Sevdamız Esetçe’dir” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Esetçe Beldesindeki yol asfaltlama çalışmalarını takip eden Esetçe Beldesi Belediye Başkanı Cemal Deniz, bir kez daha verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi. "Bizim sevdamız Esetçe dedik; yaptık, yapıyoruz ve yapacağız" diyen Başkan Deniz, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana durmak yok yola devam. Bizlere katkılarından dolayı vekilimiz Sayın Fatma Aksal’a, Valimiz Sayın Yunus Sezer’e, il başkanımız Sayın Belgin İba’ya, Kaymakamımız Sayın Ömer Sevgili’ye ve ilçe başkanımız Sayın Mahmut Tekin' e halkım ve meclis üyelerim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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