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Başkan Çolakbayrakdar: “Kayseri, Türkiye’nin merkezi olacak"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar'ın vizyon projelerinden biri olan ve Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajına kazandırdığı kano ve yelken tesisinde geri sayım başladı. Anadolu’nun ortasında bir şehirden su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir merkez yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri, tesis sayesinde su sporlarının merkezi olacağını söyledi.Mehmet UZEL / Kayseri 

YAŞAM 20.03.2024, 10:24
Başkan Çolakbayrakdar: “Kayseri, Türkiye’nin merkezi olacak"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar'ın vizyon projelerinden biri olan ve Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajına kazandırdığı kano ve yelken tesisinde geri sayım başladı. Anadolu’nun ortasında bir şehirden su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir merkez yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri, tesis sayesinde su sporlarının merkezi olacağını söyledi.Mehmet UZEL / Kayseri (İGFA) - Doğa yürüyüşü, tekne turu, bungalov evler ve piknik alanlarıyla vatandaşların akınına uğrayan Kuşçu Marina, yapılan hizmetlerle turizmin cennetlerinden biri olmaya emin adımlarla ilerliyor. Son olarak Yamula Barajına kano ve yelken sporları için tesis kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını vurguladı.

“ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ”

Ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle Yamula Barajı'nın bugünlere gelmesinde emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Kuşçu’ya, Tatil köyü kurduk ve piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp, havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor. Motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yapıyoruz. Son olarak Kuşçu bölgesinde yaptığımız su sporları merkezimizin açılışına geri sayım başladı. Yamula Barajı’mızın hemen yanı başında bulunan tesisle gençlerimizin ve su sporlara ilgi duyan vatandaşlarımızın yelken, kano ve kürek gibi sporlarla buluşturacağız. Kayseri'de ilk defa yapılan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştık ve yine ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bundan sonra böyle bir merkezle çok fazla organizasyonu Kuşçu’da yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, su sporları merkeziyle Türkiye'ye şampiyon sporcular yetiştireceklerini sözlerine ekledi.

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