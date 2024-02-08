Başkan Çiftçi şampiyon sporcuları ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Antalya’da düzenlenen Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olan Sinem Erdoğan ve Türkiye üçüncüsü Ahmet Eren İyigün’ü makamında ağırladı. Başkan Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularının elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını dile getirdi.KOCAELİ (İGFA) - 22-29 Ocak tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Spor kenti Çayırova’yı gururlandıran, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları (ÇESK) Sinem Erdoğan ve Ahmet Eren İyigün, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yle bir araya geldi. Gerçekleştirdiği yatırım ve atılımlarla Çayırova’yı spor kenti yapan Başkan Çiftçi, ilçeye bir Türkiye şampiyonluğu ve bir de Türkiye üçüncülüğü getiren sporcularla gurur duyduklarını ifade etti. Spor Toto Kick Boks Şampiyonası’nda +70 KG Full Contact genç bayanlar kategorisinde mücadele eden ÇESK sporcusu Sinem Erdoğan Türkiye şampiyonu olurken, 60 KG Full Contact genç erkekler kategorisinde mücadele eden ÇESK sporcusu Ahmet Eren İyigün Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi. “Sporcularımızın başarısı göğsümüzü kabarttı” diyen Başkan Çiftçi, Çayırovalı gençlere başarılarından ötürü hediye takdim etti.

“BİZİ GURURLANDIRDILAR”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Spor alanında güzel noktalara geldik. Birçok branşta yaklaşık 10 bin sporcumuz var. Hedefimiz çıtayı daha da yükseltmek. Emin adımlarla spor kenti olan Çayırova’mızın her bir bireyinin spor yapmasına vesile olacağız. Kick boksta Sinem Erdoğan kardeşimiz Türkiye birincisi oldu. Ahmet Eren İyigün kardeşimiz de Türkiye üçüncüsü oldu. Bizi gururlandırdılar. Sporda isteyip de çalışınca erişemeyeceğimiz bir sonucun olmadığını bize gösterdiler. Biz birçok branşta bu başarıları elde ediyoruz ve inşallah da elde etmeye devam edeceğiz” dedi.