Başkan Çiftçi, Özbek heyeti ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Özbekistan Kaşkaderya-Çırakçı Belediye Başkan Yardımcısı Toir Sattorov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Çiftçi, Özbek heyetle yaptığı görüşmede, Çayırova Belediyesi’nin hizmet anlayışından söz etti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’ne Özbekistan’dan misafir geldi. Çayırova Belediye Başkan Bünyamin Çiftçi, Özbekistan’ın Kaşkaderya ili Çırakçı İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Toir Sattorov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Özbek heyetle sohbet gerçekleştiren Başkan Çiftçi, Çayırova Belediyesi’nin hizmet anlayışından söz etti. Özbekistan heyetiyle tanışan Çiftçi, “Kardeş ülkenize hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleriyle soydaşlarımızla hep birlikte güçlenmek için gayret ediyoruz. Yerelde de bu minvalde çalışmalarda bulunarak, bu anlayışa destek vermeye devam ediyoruz. İnsanlarımızın daha rahat yaşaması için gayret gösteriyoruz” dedi. Çiftçi’nin açıklamalarının akabinde söz alan Çırakçı Belediye Başkan Yardımcısı Sattorov, “Türkiye’ye dün geldik ve ülkedeki büyük gelişmeyi gördük. Buraya gelme amacımız, belediyedeki faaliyetler noktasında tecrübe alışverişi yapmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMINA HAZIRIZ

Çiftçi, Sattorov’un konuşmasının ardından Çayırova Belediyesi olarak tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, şunları ifade etti; “Belediyecilik hizmetlerimize profesyonel zeminde devam ediyoruz. Bu noktada da en güzel örneğimiz belediyecilikte çığır açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ve bakış açısıyla yerelde vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Hizmet alanı şehirlerdir ama hizmetten etkilenen canlılardır. Yapılan her hizmetin merkezinde canlı ve onun da merkezine de insan konulursa, hizmet yapma imkânı daha da fazla artıyor.

İNTERAKTİF BELEDİYECİLİK

Nüfusumuz 150 bin ve 9 mahallemiz var. Her bir mahallemizde, mahalle danışma toplantılarımızı yapıyoruz ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hizmetlerimizi üretiyoruz. Buna da interaktif yönetim diyebilirsiniz. Böylelikle yönetilen belediye ile halkı buluşturmuş oluyorsunuz ve vatandaşlar da yapılan hizmetlere sahip çıkıyor.”