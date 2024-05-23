Başkan Çiftçi, hacı adaylarını uğurladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hac vazifesini yerine getirmek üzere Çayırova’dan yola çıkan hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalıların her anlarında yanlarında olan ve ilçe sakinlerini yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hac vazifesini yerine getirmek için yola çıkan Çayırovalı hacı adaylarını, kutsal topraklara uğurladı. Osman Nuri Aksoy Camii’nde gerçekleşen hacı aday kafilesi uğurlama programına katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hacı adaylarıyla tek tek selamlaştı. Osman Nuri Aksoy Camii’ndeki hacı adaylarını uğurlama programında, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, daha sonra eller semaya açılarak hep birlikte dualar edildi.

“RABBİM İBADETLERİNİ KABUL EYLESİN”

Gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından, Çayırovalı hacı kafilesini, kutsal topraklara uğurladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Hacı farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden hacı adaylarımızı dualarla uğurladık. Rabbim ibadetlerini kabul, hayırlısıyla gidip dönmeyi nasip eylesin” dedi.