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Başkan Çiftçi'den Gençlik Merkezi’ne yakın mercek

YAŞAM 12.12.2023, 12:04
Başkan Çiftçi'den Gençlik Merkezi’ne yakın mercek

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye kazandırılan Gençlik Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.KOCAELİ (İGFA) - ‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ anlayışıyla ilçeye hizmet eden ve Çayırova’nın yarınları için birçok proje üreten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Gençlik Merkezi’nde inşaat çalışmaları tamamlandı. İç tefrişat ve çevre düzenlemesinin ardından, Çayırovalı gençlerin hizmetine açılacak Gençlik Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, yürütülen faaliyetlerle alakalı da bilgi aldı. Akıl ve zeka oyunu alanları, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı Gençlik Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“BİRÇOK ETKİNLİK YAPMA ŞANSI BULACAKLAR”

“Bizler çocuklarımızı ve gençlerimizi en güzel şekliyle geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecekte kaliteli bireyler olması için çalışıyoruz. İşte bu çerçevede Gençlik Merkezi’mizi tasarladık. Gençlik Merkezi’mizin inşaatını tamamladık, çevre düzenlemesi ve iç tefrişatını da hazır hale getirdikten sonra, hizmete açacağız. Gençlik Merkezi’mizde çocuklarımız ve gençlerimiz birçok etkinlik yapma şansı bulacak.

Bu merkezde çocuklarımız derslerine çalışabilecek, araştırmalar yapabilecek, kültür ve sanat etkinliklerine katılabilecek. Gençlerimizin ve çocuklarımızın, en güzel şekliyle geleceğe hazırlanması için, her birinin kaliteli bireyler olması için bu çalışmaları yapıp, Çayırova’mızın hizmetine sunuyoruz. Çevre düzenlemesini tamamladıktan sonra hizmete açacağız. Çayırova’mıza hayırlı ve uğurlu olsun.”

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