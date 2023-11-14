Başkan Çiftçi, Çayırovalı kadınlara projeleri anlattı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Yüzyılı’nda Kadın Buluşmaları programı kapsamında Çayırovalı kadınlarla bir araya geldi ve 4.5 yılda gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulundu.KOCAELİ (İGFA) - ‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ sloganıyla göreve geldiği günden bu yana ilçenin yarınları için Çayırova’ya birçok proje ve çalışma kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ‘Türkiye Yüzyılı’nda Kadın Buluşmaları’ programı kapsamında ilçedeki kadınlarla bir araya geldi. Programda ilk olarak Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 4,5 yılda hayata geçirdiği hizmetlere yönelik bir video gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye çıkarak, bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

SİZİN VARLIĞINIZ GÜÇ VERİYOR

“Sizin varlığınız bize güç kuvvet veriyor. Sizlerden aldığımız güç kuvvetle Emin adımlarla yavrularımızın geleceği için canla başla çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Gönül coğrafyamızda zulüm ve soykırım var. Bu zulüm yeni de değil. Yüzyıllardır Müslüman kardeşlerimize zulmediliyor. Bu zulme dur diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. Rabbim güç kuvvet versin. Biz de oradaki kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Maddi ve manevi destekte bulunuyoruz.

ÇOCUKLAR VE GENÇLERİMİZ İÇİN

Çayırova’daki çalışmalarımızın merkezinde çocuklar ve gençler var. Biz neslimizi önemsiyoruz. Şehri imar ederken, neslin ihyası bizim için olmazsa olmaz. Biz kültürel kodlarımız neticesi yavrularımızı yetiştirmezsek şehirlerimizde ruh olmaz merhamet olmaz. Bizim amacımız yavrularımızı milli manevi istikamette yetiştirmek. Çayırova Belediyesi olarak bilgievlerimizin imkanlarını yeniden revize ettik. Biz çocuklarımızı geleceğe hazırlamazsak biz de kaybederiz. 4.5 sene önce geldiğimizde hedefimizin merkezine maneviyatı koyduk.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm sorunlara rağmen israfın önüne geçtik ve yatırımlarımızı ilçeye kazandırdık. Gençlerimizin daha güzel bir Çayırova'da yaşaması için çalışıyoruz. Ekibimizle kentimiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Kent meydanında çalışma devam ediyor. İleride otopark sorunu yaşanmasın diye yerin altına 3 kat otopark yaptık. Yarın bir gün iyi ki de böyle yaptık diyeceğiz. İlçemize 70 bin metrekarelik millet bahçesi yapıyoruz. Çayırova’nın gelecekte sorunlar yumağı olmasını istemiyoruz. 4.5 yıl boyunca şehri geleceğe hazırlamak için gayret gösterdik. Bu yapılan çalışmalar sizin eseriniz. Sizler bize destek verdiniz bu destek sayesinde bu eserler ortaya çıktı. Tek derdimiz çocuklarımızın daha güzel bir Çayırova’da yaşamasını sağlamak.”