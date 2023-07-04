Başkan Çiftçi, Çayırovalı esnaflarla buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Esnafları iş yerinde ziyaret eden, hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Çiftçi, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdiği esnafların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Çayırova Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren esnaflar, Başkan Çiftçi’ye çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Başkan Çiftçi, ziyaret ettiği esnafların, geçmiş Kurban Bayramı’nı da tebrik etti. Esnafların taleplerini not alan Başkan Çiftçi, vatandaşlarla fikir alışverişi de yaptı. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Çiftçi, “Gönül belediyeciliği, gönülleri kazanmak, gönüller yapmak ve gönülleri hoş tutmaktır. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz Çayırova’ya hizmet için buradayız. İnsanımızı memnun edebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.