Başkan Çiftçi, bilgi evi velileriyle bir araya geldi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin bilgi evlerinde eğitim alan çocukların velileriyle buluştu. Başkan Çiftçi burada yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe daha güzel hazırlanması için, şehrimizi imar, neslimizi ihya etmek için çalıştık. Güzel şeyler de başardık” dedi.KOCAELİ (İGFA) - ‘Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz’ diyerek görev süresi boyunca eğitim alanında birbirinden değerli çalışmaları ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bilgi evlerinde çocukları eğitim alan velilerle bir araya geldi. Anaokulundan üniversiteye kadar uzanan süreçte, Çayırova’nın yarınlarını oluşturacak çocuklar ve gençlerin eğitim hayatını destekleyen ve çocuk kulüplerindeki eğitimle minik yavruları okula hazırlayan Çayırova Belediyesi’nin bu alanda yaptığı çalışmaların Türkiye’de örnek olduğunu vurgulayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bilgi evlerindeki fiziki imkanları daha geliştirdiklerini ve bu sayede iyi ve güzel işlere imza attıklarını vurguladı. Sadece öğrencilere değil, velilere yönelik meslek eğitim kurslarıyla da, Çayırovalı vatandaşların meslek sahibi olmalarına imkan sunduklarını vurgulayan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“5 YIL BOYUNCA YOL YÜRÜDÜK”

“Yaklaşık 5 yıl boyunca gerek çocuk kulüplerimiz, gerekse de öğrencilerimize verdiğimiz eğitimler, spor kurslarımız ve yetişkinlerimize yönelik kurslarımızla 5 yıl boyunca yol yürüdük. Bu süreçte depremler ve kovid süreci yaşadık, tüm bunlara rağmen 7’den 70’e ilçemizdeki her bireyimizin yanında olmaya gayret ettik. Biz bilgi evlerimizde 5 yıl önce göreve geldiğimizde bir şey hayal ettik. İstedik ki her bir bireyimiz devletin mümkünse bütün hizmetlerinden faydalansın, her bireyimiz ulaşmak istedikleri tüm hizmetlere ulaşsın.

“KADROMUZU GÜÇLENDİRDİK”

Biz çocuklarımızın ve öğrencilerimizin iyi bir şekilde geleceğe hazırlanmasını dert edindik. Fiziki imkanlarımızı çocuklarımızın okul öncesine hazırlanması için revize ettik, kadromuzu güçlendirdik ve bu yolu hep birlikte yürüdük. İyi ve güzel işler yaptık. Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe daha güzel hazırlanması için, şehrimizi imar, neslimizi ihya etmek için mücadele ettik. Güzel şeyler de başardık.

SICAK BİR EĞİTİM YUVASI

Yaptı desinler diye bu meseleye bakmıyoruz. Bu doğrultuda da bilgi evlerimizi ve çocuk kulüplerimizi sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdük. Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımızın donanımlı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesi için üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Yarın keşke dememek için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.”