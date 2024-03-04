Başkan Cengiz Ergün’e hizmet teşekkürü

MASKİ Genel Müdürlüğü ani ve şiddetli yağışlı havalarda taşkın riskine karşı önlem almak adına Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere mahallesinde dere ıslah çalışması ve kutu menfez çalışması başlattı. Mahalle muhtarı Selami Özcan ve mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen ani ve şiddetli yağışlara karşı önlemlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere mahallesinde dere ıslah çalışması ve kutu menfez çalışması başladı. Çalışmaları MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve mahalle muhtarı Selami Özcan yerinde inceledi.

ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ Mahalle muhtarı Selami Özcan, “Dere ıslahı talebimizi dilekçeyle bildirdik. Sağ olsunlar hızlı bir şekilde müdahale edilip, çalışmalara başlandı. Çalışmalarda son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Ramazan Burak Aslay’a ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Mahalle sakini Abdurrahman Akça, “Taleplerimizle ilgili Büyükşehir’e verdiğimiz dilekçeler sonuç verdi. Dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir’den Allah razı olsun. Cengiz Başkanımızı çok seviyoruz” dedi.

Mahalle sakini Mesut Korkmaz, “Cengiz Başkanımıza mahallemize kazandırdığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizin alt ve üstyapısı yenilendi, dere ıslah çalışması ve bent sağlamlaştırması gibi birçok çalışma yapıldı. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahalle sakini Seyfettin Kızmaz, “Yağmur sularından etkilenmememiz için dere ıslah çalışması başlatıldı. Hizmetlerden çok memnunuz. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.