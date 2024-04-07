Başkan Çavuşoğlu’ndan Kale ve Tavas’a ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tarihlerinde ilk kez derman belediyecilik ile tanışacak Kale ve Tavas ilçelerini ziyaret etti. Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık’ı kutlayan Başkan Çavuşoğlu, “Derman belediyecilik ile Kale kazanacak, Tavas kazanacak, Denizli kazanacak” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, görevlerine yeni başlayan Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ile Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık’ı ziyaret etti. İlk olarak Kale ilçesini ziyaret ederek Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’ya hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Çavuşoğlu’na CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce, meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Burada vatandaşlarla da selamlaşan Başkan Çavuşoğlu, Kale Belediye Başkanı Hayla’ya görevinde başarılar diledi. Başkan Çavuşoğlu daha sonra Tavas ilçesini ziyaret ederek Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ile bir araya geldi, başarılar diledi. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Tavas İlçe Başkanı Hasan Keçeci ve meclis üyelerinin eşlik ettiği ziyaret samimi bir ortamda geçti.

“Hep beraber başaracağız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarihlerinde ilk kez derman belediyecilik ile tanışacak Kale ve Tavas ilçelerinin büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Halkın zenginleştiği bir Denizli istediklerine vurgu yapan Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Huzurlu bir şehrin inşasını hep birlikte yapacağız. Denizli yolculuğumuzda tek şiarımız, hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlarımıza ve şehrimize getireceğimiz mutluluk olacak. Bunu da hep beraber başaracağız. Çünkü derman belediyecilik ile Kale kazanacak, Tavas kazanacak, Denizli kazanacak.”