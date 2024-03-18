Başkan Büyükkılıç’tan “Çocuk Kreşi” müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de Şehir Hastanesi bölgesi ve Beyazşehir’de çocuk kreşi açacaklarını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. Çalışan annelerimize de çok destek olacak bir proje” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve görevini başarıyla sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ve yatırım dolu 5 yılı geride bıraktı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri için yeni 5 yılda önemli projeleri hayata geçireceklerini, bunların arasında Şehir Hastanesi bölgesi ve Beyazşehir’de çocuk kreşi açacaklarını ifade etti.

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de çocukların kitap okuyabilecekleri, oyun, müzik gibi farklı çalışma atölyelerine katılabilecekleri Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi’ni açtıklarını ve Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerinde de çocuk bölümlerinin de olduğunu hatırlattı.

Geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklar için hizmete devam edeceklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem zihinsel gelişimi hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Nitelikli, donanımlı, eğitimli nesiller yetiştirmek olmazsa olmazlarımızın her zaman arasında yer alıyor. O nedenle yeni nesli eğitmeye yöneltmek, bilgilendirmeye gayret etmek en büyük amacımız. İlim irfan şehrimiz, âlimler ve evliyalar şehrimiz Kayseri’mizin bu güzel fonksiyonuna, bu anlamlı misyonuna uygun olarak şükürler olsun şehrimizi her kesime yönelik olarak kütüphanelerle, okullarla, müzelerle, kültür merkezleri ile donatıyor, yeni nesle yönelik çağın ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli alt yapıyı sunmaya özen gösteriyoruz.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “ÇALIŞAN ANNELERE NEFES OLACAĞIZ”

Büyükkılıç, yeni dönemde çocuk kreşlerini hayata geçireceklerini ifade ederek, “Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimi için profesyoneller tarafından ayrıntılı programların yürütüleceği Şehir Hastanesi bölgesi ve Beyazşehir semtinde çocuk kreşi açacağız inşallah. ‘Ağaç yaşken eğilir’ sözüne uygun olarak, yaptığımız çalışmalar kapsamında yavrularımızın eğitimi, öğretimi ve gelişmesi için projelerimiz devam edecek. Bu projemizle çalışan annelerimizi de çok rahatlatacağız. Çalışan annelere nefes olacağız. Çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verilecek. Her zaman söylüyoruz. Mirasımıza evlatlarımız sahip çıkacak. Bu yüzden en özel ve önemli projeleri öncelikle onlar için yapacağız” ifadelerini kullandı.