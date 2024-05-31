Başkan Büyükkılıç: “Kayseri’yi, eşsiz deha Mimar Sinan’ın eserleriyle süsleyeceğiz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mimarlık tarihine, yapmış olduğu eşsiz eserlerle damga vuran eşsiz deha Mimar Sinan’ı, memleketinde sıra dışı bir etkinlik ile anacaklarını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de köy okullarının duvarlarını sanatçı ve çocuklarla birlikte eşsiz deha Mimar Sinan’ın eserleriyle süsleyeceğiz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin Ağırnas Köyü'nde dünyaya gelen ve çağını aşan eserleriyle Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok vilayetine sayısız iz bırakan Mimar Sinan’ı sıra dışı bir etkinlikle anmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Mimar Sinan’ı memleketi Kayseri’de yapacakları etkinlikle anacaklarını belirterek, “Kayseri’mizin gururu, bugün bile hâlâ ayakta olan, modern yapılara meydan okuyan eserleri ile hizmet eden ve dünyaya mâl olan eşsiz değerimiz Mimar Sinan’ı yapacağımız etkinliklerle bir kez daha anacağız” dedi.

Kayseri’de köy okullarının duvarlarını eşsiz deha Mimar Sinan’ın eserleriyle süsleyeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Eserlerine, emeğini ve ilmini esirgemediği kadar ruhunu da katan Mimar Sinan, adeta ölümsüz eserleri inşa etmiş, bizlere, bu cennet vatana bu eserleri hediye etmiştir. Bizler de Sinan’ın memleketi Kayseri’de köy okullarının duvarlarını sanatçı ve çocuklarla birlikte eşsiz deha Mimar Sinan’ın eserleriyle süsleyeceğiz” diye konuştu.

Etkinliklerin ‘Kayseri’de Sinan Zamanı’ başlığı altında yıl boyunca süreceğinin altını çizen Büyükkılıç, “Yıl boyunca sürecek Mimar Sinan Anma Etkinlikleri çerçevesinde ‘Kayseri’de Sinan Zamanı’ başlığı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında ülkemizin önde gelen sanatçılarının katılımıyla resim yapma etkinliği düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.

KÖY OKULLARININ DUVARLARI, SİNAN’IN ÖLÜMSÜZ ESERLERİYLE SÜSLENECEK

Başkan Büyükkılıç, medeniyetlerin beşiği Kayseri’den çıkarak, dünyaya mâl olmuş mimarlık dehası Mimar Sinan’ı anmaya ve sanatını anlatmaya gayret gösterdiklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan ‘Kayseri’de Sinan Zamanı’ etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Mahir Güven ve Sanatçı Günseli Kato, öğrencilerle birlikte köy okullarının duvarlarını, Sinan’ın ölümsüz eserleriyle süsleyecek.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk duvar boyama etkinliğinin 3 Haziran Pazartesi günü saat 11.30’da Melikgazi ilçesi Gürpınar İlk Öğretim Okulu’nda yapılacağını duyurdu.