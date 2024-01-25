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Başkan Büyükkılıç: "KAYMEK 6’ncı üniversite gibi faaliyet gösteriyor"

YAŞAM 25.01.2024, 11:16
Başkan Büyükkılıç: "KAYMEK 6’ncı üniversite gibi faaliyet gösteriyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Youtube kanalından yayınlanan canlı yayınına katıldı. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK’in çok önemli olduğunu ve kentte 6’ncı üniversite gibi faaliyet gösterdiğini söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.  eğitim faaliyetlerinin yanında kültürel etkinliklerle ve youtube kanalından canlı yayınlarla gençlerin geleceğine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi ziyareti kapsamında, öğrencilerle birlikte KAYMEK Youtube kanalından yayınlanan canlı yayına katılarak KAYMEK Genel Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar’ın sorularını yanıtladı.

KAYMEK’in çok önemli olduğunu ve kentte 6’ncı üniversite gibi faaliyet gösterdiğini dikkat çeken Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:

“KAYMEK bizim için çok önemli. Yüz binlerce canımıza, kardeşimize, yavrumuza değişik yaş guruplarında ve alanlarda ulaşıyorlar. Hem bilimsel bağlamda hem meslek edindirme toplumun bir bakıma açığını kapatıyorlar. Sayın Valimizin deyimiyle 6’ncı üniversitede bulunuyor şu anda. Kayseri’mizde malum 5 üniversite var. 6’ncısı da KAYMEK. 6’ncı üniversitenin sorumlusu olarak, başında bulunan bir insan olarak elbette bizler de onur duyuyoruz. Bizi yüreklendiren bu gençlerimiz. Bizler de onlara fırsat vermek istiyoruz. Örneğin şu anda malumunuz İhtisas birimindeyiz, KAYMEK’imizin. Burada mezun olmuş yavrularımıza kurs verilen alandayız. 700 civarında buradan kurs alan kardeşlerimiz var. Sınıflarını gezdik. Kimileri coğrafya, kimileri Türkçe, kimileri matematik, kimileri yabancı dil gibi alanlarda kurslar alıyorlar. Biz bu yavrularımıza fırsat verirken onlardan da beklentimiz var. Nedir, kendi adına, ailesi adına, ülkesi adına, insanlığa hizmet adına daha donanımlı olmaları, özgüven içerisinde olmaları, başarılı olmaları. Eğitimin önemini zaten aksini kimse inkâr edemez. Kendileri de biliyorlar bu konuda da üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde irade gösteriyoruz. Aynı zamanda yaptığımız projeleri yerinde bu yavrularımızın görüşlerini alarak, fikirlerini, önerilerini alarak hayata geçiriyoruz.”

Destek ve imkânlar sağlandığında ve ilgi gösterildiğinde gençlerin başarılı olmaması için hiçbir sebep olmadığını ifade eden Büyükkılıç, yeni dönemde yeni projeler ortaya koyacaklarını da belirterek, Kayseri’yi kütüphaneler şehri, müzeler şehri, bilim merkezi haline getirerek eğitim alanında şehri geleceğe taşıyacaklarını vurguladı.

Gençlerin talep ettiği sürece kendilerinin her zaman destekçisi olacaklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, ailelerin buralara evlatlarını güvenerek gönderdiğini sözlerine ekledi. Büyükkılıç, Kayseri’deki üniversitelerin saygınlığını daha arttıracak gayretler konusunda iş birliği halinde olunması gerektiğinin bilincinde olduklarını söyleyerek, “Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da gençlerimize hem sosyal açıdan hem kültürel açıdan hem sportif açıdan özgüven içerisinde eğitimini güçlendirecek gayretlerin içerisinde olacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda değişik gezi etkinlikleri ile ülkemizi, şehrimizi tanımalarını sahiplenme duygusunun oluşturulmasını sağlamaya özen gösteriyoruz” diyerek emeği geçen personele teşekkür etti.

KAYMEK canlı yayınında konuşan Büyükkılıç, 200 yıldır Türkiye üzerine oynanan oyunlar olduğunu ve kendilerinin bu oyunlara dur diyecek, o oyunları bozacak nesiller yetiştirmeyi, yerli ve milli anlayış ile ‘uzayda da varız, gelecekte de varız’ diyen, insanlığın kaderini belirleyecek gençleri yetiştirmeyi, eğitime fırsat vererek, gençleri yüreklendirmek ve uygun ortam sağlamak gerektiğini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ve KAYMEK’in bunun için var olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç KAYMEK’i, seçkin öğrencilerin yetiştiği merkez olarak niteledi.

KAYMEK Genel Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ise son 5 yılda yapılan yatırımlar ile ilmek ilmek gönüllere dokunduklarını ve gönül belediyeciliğinin öncüsü olduklarını belirterek, verdikleri destekten dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

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