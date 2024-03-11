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Başkan Büyükkılıç, Kahraman Türk Kadınları Defilesi’ne katıldı

YAŞAM 11.03.2024, 13:33
Başkan Büyükkılıç, Kahraman Türk Kadınları Defilesi’ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in düzenlediği Kahraman Türk Kadınları Defilesi’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Bizlere emanet edilen bu vatana sahip olarak hepimiz ay yıldızlı Türk bayrağımızı göklerde dik tutarak, sahipleniyoruz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kahraman Türk Kadınları Defilesi’nde KAYMEK, kahramanlar beşiği Anadolu’nun kahraman kadınlarına ithafen özenle hazırlanmış tasarım kıyafetleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde hazırlanan defilede Nene Hatun, Fatma Aliye Topuz, Gevher Nesibe Sultan, Hunad Hatun, Hayme Hatun, Halime Hatun, Mihrimah Sultan, Süyümbike Hatun, İparhan, Tayyar Rahmiye, Kılavuz Hatice, Domaniçli Habibe, Zübeyde Hanım gibi tarihteki 27 kadının kıyafetleri, hayat hikâyeleri okunarak sergilendi.

Defileye Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’e düzenlediği Kahraman Türk Kadınları Defilesi için teşekkür etti.

“KAYMEK’İMİZE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”

Programda tarihi yâd ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Türk kadınının ülke savunmasında tarih boyunca en ön sıralarda yer aldığını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana âgûşunu açmış duruyor Hz. Peygamber diyen şairimizin vurguladığı ve cennetle müjdelenen güzel insanların hatırasını yâd etme adına bir araya geldik. Tarihi yâd etmek, şehitlerimize sahip çıkmak adına düzenlenen defile için KAYMEK’imize teşekkür etmek istiyorum. Kayseri, Makarr-ı Ulema ve Makarr-ı Evliya diye nitelendirilen âlimler ve veliler şehri. O açıdan da bizim için önem arz eden her zaman söylediğimiz değerlerine bağlı, ay yıldızlı Türk bayrağı’na, vatanına, milletine ve devletine bağlı diye nitelendirdiğimiz Anadolu’nun yiğit insanlarının şehri Kayseri’mizde şu bayrakları yukarıda görelim. Şu iki dizeyi paylaşmak istiyorum. ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’. İşte uğrunda öleceğimiz bir cennet vatanın burada yaşayanları olarak, bizlere emanet edilen bu vatana sahip olarak hepimiz ay yıldızlı Türk bayrağımızı göklerde dik tutarak, sahipleniyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin gölgesi üzerimize düştü. Ramazan’ımızın da gölgesi üzerimize düştü. Ramazan Ayı’nızı tebrik ediyor, şehitlerimizi minnetle anıyorum. Mevla’m bizleri onlara layık kılsın.”

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın Faaliyetleri Bitmiyor”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın faaliyetleri bitmiyor. Büyük bir aşkla Kayseri için gece gündüz demeden arkadaşımız çalışmaları sürdürüyor. Bu faaliyetlerde emeğe geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler ise, “Tarih yazılırken kadınların bu tarihteki rolü ve etkisi çok detaylı yazılmıyor. Başkanımız bu programla kadınların Türk tarihin içindeki rollerinin altını çizmiş oluyor” dedi.

Konuşmaların ardından, Nene Hatun, Fatma Aliye Topuz, Gevher Nesibe Sultan, Hunad Hatun, Hayme Hatun, Halime Hatun, Mihrimah Sultan, Süyümbike Hatun, İparhan, Tayyar Rahmiye, Kılavuz Hatice, Domaniçli Habibe, Zübeyde Hanım gibi tarihteki 27 kadının kıyafetleri hayat hikâyeleri okunarak sergilendi.

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