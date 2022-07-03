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Başkan Büyükkılıç, en özel öğrencilere karnelerini dağıttı

YAŞAM 03.07.2022, 14:40
Başkan Büyükkılıç, en özel öğrencilere karnelerini dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki karne dağıtım törenine katılarak, özel öğrencilere karnelerini dağıtıp, aileleriyle birlikte mutluluklarına ortak oldu.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engelli öğrencilere eğitim-öğretim dönemi sonunda karneleri verilmek üzere karne etkinliği düzenledi. Törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, öğrenciler ile veliler katıldı.

“SİZLER BİZİM DUA KAYNAĞIMIZSINIZ, BEREKETİMİZSİNİZ”

Karne etkinliğinde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Merhametimizi esirgemeyeceğiz, şefkatimizi esirgemeyeceğiz. Bu yavrularımızı bağrımıza basacağız. Velilerimiz de adeta onların yerine kendimizi koyarak, onların evladına nasıl davranılması gerektiği anlayışı içerisinde onlarla birlikte aynı duygularla paylaşıp yaşayacağız. Bizim ecdadımız ayağı kırık leyleklere vakıf kurmuş olan bir ecdattır. Mahlukatın hiçbir kademesindeki canı ihmal etmeyen bizim ecdadımız, bizim kültürümüz, kaldı ki insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile bizlere emanet edilen bu yavrularımız için biz ne yapsak az diyoruz. Sizler bizim dua kaynağımızsınız, bereketimizsiniz, yüz akımısınız. İyi ki varsınız. Sizlerin duası bizi ayakta tutuyor, bizim hizmet etmemize vesile oluyor, bu şehrin başının, gözünün sadakası oluyor” diye konuştu.

“HİZMET ETMEYİ İBADET BİLİYORUZ”

Törende yaptığı konuşmada hizmet etmeyi ibadet bildiklerini dile getiren Büyükkılıç, hayırsever Özderici ailesini bir kez daha hayırla yâd ederek, şunları söyledi:

“Kayseri Büyükşehir ve hayırsever ailesi ile işbirliği halinde yapılmış olan bu önemli ve anlamlı çalışmanın, Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile işbirliği halinde çalışmalarını sürdürüyor olması, işin ciddiyetini, disiplinini,  resmi boyutunu da gösterir. Biz yasa gereği sizlerden hiçbir kuruş almadan bu hizmetleri veriyoruz, vermek mecburiyetindeyiz. Yani yasa emretmese de bizim inancımızda, bizim felsefemizde bu var. Ama tabi ki devletimiz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde merhamet ve şefkat duygularını adeta yansıtan ülkemizin her tarafında karış karış yansıtan bu anlayışın, Kayseri’de o anlayışın başını dik tutma adına bir çalışma yapıyor olması, burada velilerimizle, yavrularımızla, canlarımızla el ele olmamız bizler için çok önemlidir. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizlere güvenen velilerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz sizler için varız. Hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. Onun dışında bir kaygımız yok.”

“BÖYLE BİR ŞEHRİN MENSUBU OLMAK ŞEREFTİR”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri denilince akla hayırseverler şehri geldiğini belirterek, böyle bir şehrin başkanı, mensubu olmanın kendisi için onur olduğunu kaydederek, “Kayseri denilince dürüstlük gelir, Kayseri denilince bayrağına bağlı insanların yaşadığı, vatanı için, devleti için, milleti için adeta canını veren insanların olduğu bir şehir akla gelir. Böyle bir şehrin belediye başkanı olmak, böyle bir şehrin hizmetkarı olmak, böyle bir şehrin mensubu olmak, elhamdülillah bizim için şereftir, onurdur. Yavrularımızın her birinin ayrı ayrı alınlarından öpüyorum” şeklinde konuştu.

222 ÖZEL ÖĞRENCİYE KARNESİ VERİLDİ

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin karne töreninde toplam 222 özel öğrenciye karneleri verilirken, törende engelli öğrenciler ile velileri teşekkürlerini, dilek ve temennilerini bildiren birer konuşma yaptı.

Başkan Büyükkılıç, karne töreninde Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ‘Sırdaşın Olayım’ standını da ziyaret etti. Ayrıca Spor A.Ş. tarafından hazırlanan etkinliklerle öğrenciler ve aileleri gün boyu eğlenceli vakit geçirdi.

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