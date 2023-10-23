Başkan Büyükgöz liselilerle bayrak töreninde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya liseli öğrencilerle başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencileri yalnız bırakmıyor.

Yeni haftaya Yücel Boru Fen Lisesi’nde başlayan Başkan Büyükgöz, öğrencilere bayrak töreninde eşlik etti.

Öğrencilerle sohbet ederek onları dinleyen ve yeni dönem için başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Törende öğrencilere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz ‘Bugün güzel bir sonbahar sabahında sizlerleyiz. Müdürümüz de az önce değindi. Burası Gebze’nin en özel okullarından biri. Sizlerde burada olmanın hakkını vermelisiniz. Diğer yandan sizler üzerinde hayaller kuran aileniz için, yarınların en başarılısı olmak için, bilimde teknolojide en iyilerden biri olmak hepinizin hedefi olmalıdır. Geriye bir şey daha kalıyor. O da şu; bu zamana kadar olduğu gibi fen lisesini kazanmak için gösterdiğiniz çabayı herhangi bir sarsıntıya sebebiyet vermeden emin adımlarla üniversite sınavı için de tayin etmek. Bizler bilimde, teknolojide iyi insanlar olun istiyoruz ancak bundan önemlisi ahlaki olarak iyi bir insan olmanız’ ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün ardından konuşma gerçekleştiren Kaymakam Özyiğit ise ‘Sizleri çok seviyor ve beğeniyoruz. Bu yüzden sizlerle birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Çünkü siz vicdanlı Türk milletinin geleceğisiniz. Bilgi ile güzel duyguları adetleri yaşatmaya devam edecek olan kişilersiniz. Bugün Filistin’de, Doğu Türkistan’da insanlarımız haktan hukuktan uzak bir şekilde yaşıyorlar. Bizler hak, hukuk ile birlikte bilimde, sanayide, eğitimde dünya en’lerinden biri olmayı sizlerle hedefliyoruz. Sizleri yetiştiren öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyoruz’ sözlerini kaydetti.