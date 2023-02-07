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Başkan Büyükerşen: “Yaraları hep birlikte saracağız”

YAŞAM 07.02.2023, 09:30
Başkan Büyükerşen: “Yaraları hep birlikte saracağız”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından araç, gereç, ekipman, uzman personel ve içme suyu desteği sağlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Başkan Büyükerşen, “Yaraları hep birlikte sarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuz halindeyiz. Elimizden gelen tüm yardımları kısa sürede ulaştıracağız. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun.” dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 şehirde büyük yıkıma yol açarken, yüzlerce ölü ve binlerce yaralının olduğu deprem bölgesine destek amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yola çıktı.

Ülkemizin birçok noktasında meydana gelen yangın, sel gibi doğal afet bölgelerine destek veren Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli uzman arama kurtarma ekiplerini AFAD Koordinasyon Merkezi yönlendirmesiyle depremden etkilenen şehirlerden Adana’ya gönderdi.

Sabaha karşı meydana gelen deprem sonrası erken saatlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda Genel Sekreter Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Yardımcılarının da katıldığı “Acil Durum Toplantısı” yaptı.

Toplantı sonrası içerisinde sismik arama kurtarma cihazlarının da bulunduğu arama kurtarma araçları ve ekipleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcıları Deniz Kaplan, Senem Ekinci ve Şenol Kara tarafından Adana’ya uğurlandı. Daha sonra Kalabak Tesislerine geçen Başkan Büyükerşen, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve bürokratlar, burada hazırlanan 10 bin 80 adet 1,5 litre ve 10 bin 944 adet 0,5 litreden oluşan 1 TIR Kalabak suyunu deprem bölgesine gönderdi.

Başkan Büyükerşen depremin hemen sonrasında hareket geçtiklerini belirterek, “Bugün sabaha karşı ülkemizin uğradığı büyük deprem felaketi karşısında belediye olarak derhal alarm verdik. Bütün arkadaşlarımız mesai saati öncesinde görevlerine döndüler. İlk olarak AFAD’ın koordinasyonunda Adana’ya araç gereç ve personel yardımı yapmamız istendi. Bizde Adana’ya 2 araçlık, sismik arama dinleme cihazları, canlı arama kamerası, enkaz kaldırma hava yastıklarını içeren kurtarma araçları ve uzman personelimizi yola çıkardık. Ayrıca bu gibi afete uğrayan bölgelerde en çok ihtiyaç duyulan içme suyu konusunda ESKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 1 TIR dolusu şişe içme suyu Adana’ya ulaştırmak üzere yola çıkarıldı. Ayrıca iş makinaları, mimar ve mühendislerden oluşan uzman personel hazırlıklarımızı da tamamlayarak AFAD’dan gelen talebe göre iş makinası araç gereç sevkiyatını gerçekleştirdik. Diğer taraftan gerek belediyemizin yapacağı, gerek vatandaşlarımızdan gelecek yardım bağışları için organizasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. Vatandaşlarımızın kent merkezinde belirlediğimiz noktalara yapacağı yardımları tasnif ederek en kısa sürede afet bölgelerine ulaştıracağız. Yaraları hep birlikte sarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu büyük afette canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarından en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuz halindeyiz. Elimizden gelen tüm yardımları kısa sürede ulaştıracağız. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun.” dedi.

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