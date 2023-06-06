Başkan Büyükakın, üniversiteli gençlerle buluştu

Kocaeli Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdüren gençlerle buluşan Başkan Büyükakın, yükselen medeniyetler üzerine değerlendirmelerde de bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde teknoloji ve rasyonel inovasyon kulüp temsilcilerinin de yer alan öğrencilerle ‘Genç Mekan’da bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçmişten bugüne yükselen medeniyetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etik, ahlak, adil bir dünya, emperyalizm, batı ülkeleri teslim alma çalışmaları gibi birçok konu hakkında gençlerle sohbet eden Başkan Büyükakın, belediyecilik çalışmaları hakkında da öğrencilere bilgi verdi.

Gençlerin dünyaya dair bakışlarında yeni okumalara da yönelmelerini isteyen Başkan Büyükakın, üniversiteli öğrencilerle gelişme kaydetmiş şehirlerin ve ülkelerin özellikleri üzerine de tespitlerini dile getirdi.

ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINDI

Genç Mekân’da gerçekleştirilen buluşmaya öğrenci kulüplerinin temsilcileri katıldı. Soru-cevap etkinliği şeklinde de gerçekleştirilen birlikteliğe, Teknoloji Takımları, Sosyal İnovasyon Kulübü, Akademik Okullar, Podcast Atölyesi Öğrencileri, Uluslararası Öğrenciler hazır bulundu. Kocaeli’deki gençlik çalışmalarına, şehirleşmeye, güncel toplumsal konulara ve üniversite hayatına dair meselelerle ilgili görüş alışverişinin de yapıldığı buluşmada, aynı zamanda uluslararası gelişmelerde ele alındı. Buluşma çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.