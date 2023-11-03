Başkan Büyükakın: Marmara Depremi ve Marmara Denizi en büyük önceliğimiz

Marmara Belediyeler Birliği (MBB)'nin meclis toplantısında son 5 yılın gündemini oluşturan krizler konuşuldu. Başkan Büyükakın, önceliğin deprem ve müsilaj olduğunu söylediKOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 2023 Yılı Olağan II. Meclis Toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

MBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplantıda beş yıllık dönemi değerlendirdi. Başkan Büyükakın, MBB’de birlikte geçirilen beş yılın, ülke ve dünya gündemini etkileyen önemli konularla dolu bir dönem olduğunu söyledi. Başkan Büyükakın, bu dönem boyunca ülkemizin karşılaştığı zorluklar, uluslararası krizler ve gelişmeler karşısında toplum refahı için birlikte çalışmanın ve dayanışmanın ne kadar kritik olduğunu aktardı.

PANDEMİ VE MÜSİLAJ

“Marmara Belediyeler Birliği gibi birlikler, gönüllü teşkilatlar, kendi tempomuzun yanında Birlik çalışmalarına zaman ayırmak ayrı bir fedakarlık gerektiriyor” diyen Başkan Büyükakın, “Göreve geldiğimizden bu yana kadar geçen 4,5 yıllık süreçte daha önceki dönemlerde yaşanmayan birçok şey yaşandı. Bir tek göktaşı düşmedi diyebilirim. Göreve geldik, gözümüzü açtık pandemi başladı. Bu hesapta olmayan bütçe harcamaları ve rutin işler için ayrılan işgücünün bölünmesine sebep oldu” ifadesini kullandı. Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj krizini de hatırlatan Başkan Büyükakın, “MBB, Marmara Denizi etrafında yer alan belediyelerin oluşturduğu bir birlik, 1975’te Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği ismiyle kurulmuştu. Müsilaj meselesinde kuruluş misyonuna uygun oldukça başarılı bir rol üstlendi” dedi.

TÜM AKTÖRLER HAREKETE GEÇMELİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sürecin her noktasında bulunduklarını belirten Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; “Bu konularla ilgili önemli adımlar atıldı, hayırlı sonuçlar alınıyor. MBB olarak önümüzdeki dönemde Marmara Denizi ile ilgili ilave aksiyon almamız zorunlu görünüyor. Susurluk ve Ergene havzalarından gelen kirlilik, peynir ve zeytin üreten firmaların sebep olduğu sıkıntılar, Karadeniz’den gelen kirlilik gibi konular var. Marmara Denizi; Karadeniz, Akdeniz, Ege gibi değil, geç zamanlarda ortaya çıkmış bir iç deniz. Mevcut hal devam ederse bu denizin ölümüne sebep olunur. Ciddi aksiyonlar alıp bunu unutturmamalıyız, bu denizi sadece müsilaj zamanında hatırlamamalıyız. Tüm aktörleri harekete geçirmeliyiz.”

“MARMARA’YI AFETE HAZIRLAMAMIZ GEREKİYOR”

Afetler için somut ve zorluklara karşı kararlı adımların atılmasını gerektiğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Ne zaman kapımızı çalacağı belli olmayan bir deprem konusu var. Depreme hazırlıkla ilgili ayrı bir mesai harcanması, büyük bütçeler ayırılması gerekiyor. Yapılması gereken şeyler bazen çoğu kişinin rahatsız olacağı konular oluyor. Bir belediye başkanı olarak zor durumda kalabiliyorsunuz. Ancak buradaki ihmaller insanların ölümüne yol açabilir. Bu iş büyük veballi bir iş. Dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğuna oturmak, ateşten gömlek giymekle eş değer. İnsanları deprem değil, bina öldürür. En kısa sürede Marmara Bölgesi özelinde afet anı ve sonrasını yönetecek bir teşkilat kurmak, bölge genelinde bütüncül bir plan oluşturmak gerekiyor” ifadesini kullandı.