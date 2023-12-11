Başkan Büyükakın, Kastamonulularla buluştu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği’nin kahvaltı programına konuk oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurcan Acaroğlu Göktaş ve yönetiminin düzenlediği kahvaltı programına katıldı.
Dernek üyelerinin de hazır bulunduğu birliktelikte, başta kente yapılan yatırımlar olmak üzere dünya üzerindeki son gelişmeler ele alındı.
Sivil Toplum Kuruluşlarının toplumsal meseleler üzerine katkısıyla birlikte gönüllülük projelerinin önemine de değinildi. Şehrin tüm dinamikleriyle görüş alışverişine çok önem verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, bu tür birlikteliklerin şehre dair yeni bakış açılarına ve fikirlere neden olduğunu da ifade etti. Kastamonularla buluşmasında iklim krizinin getirdiği doğal afetler üzerine tespitlerini de dile getirdi.
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