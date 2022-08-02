Başkan Büyükakın, gençlerle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dünyanın en büyük kent parklarından ve en önemli endüstriyel dönüşüm projelerinden olan Sekapark’ta 7’den 77’ye tüm vatandaşlarla buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Dünyanın en büyük kent parklarından ve en önemli endüstriyel dönüşüm projelerinden biri olan Sekapark’ta 7’den 77’ye tüm vatandaşlarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mutlu Şehir Kocaeli hedefiyle yola çıktıkları ve şehrin tamamında bu anlayışla çalıştıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Eser üretirken diğer bir taraftan da insanımızla buluşuyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle ve kıymetli büyüklerimizle sohbet ediyoruz. Önerileri başta olmak üzere kente dair vizyonlarını öğreniyoruz. Halkımıza çok şey borçluyuz. Kendilerine hizmet etmemiz için bize güvendiler. Bu güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmayacağız” dedi.

Sekapark’ta yoğun ilgi gören ve herkesle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, gençlere özel ilgilendi. Gençleri dinleyen ve onların penceresinden dünyaya bakan Başkan Büyükakın, “Biz tartışan ve üreten gençlerin ülkemizde yetişmesi için çalışıyoruz. Gençlerimiz artık, dirençli şehirler, sürdürülebilir kalkınma, genç dostu şehir, kişi başı yeşil alan miktarı, engelli dostu, iklim krizi gibi birçok konuyu çok yakından takip ediyor. Bizlere de bu konularda sorular soruyor ve önerilerini söylüyorlar. Gençlerle her buluşmamda heyecanlanıyorum. Çünkü onların dünyaya bakış açıları ülkemiz açısından çok önemli. Gençlerimize güveniyoruz” diye konuştu.