Başkan Büyükakın: Gebze-Darıca metrosunun araçları raylara indi

Gebzeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne konuk olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze-Darıca metrosu hakkında bilgi verdiKOCAELİ (İGFA) - Gebzeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne konuk olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Gebzeliler ile buluştu.

Başkan Büyükakın’a AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da eşlik etti. Dernek Başkanı Cevat Seyran’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa çok sayıda Gebzeli katıldı. Gebze bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi veren Başkan Büyükakın, “Gebze’mizin ulaşımına çok önemli katkı sunacak metromuzun araçları raylara indi” dedi.

“GEBZE-DARICA METROSUNDA DENEME SÜRÜŞLERİ YAPILIYOR”

Başkan Büyükakın yaptığı konuşmada, Gebze- Darıca Metrosunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Büyükakın, “Gebze-Darıca Metrosunu Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ulaştırma Bakanlığımıza devretmiştik. Proje devam ederken COVİD 19 pandemisi yaşandı. Bu nedenle iki yıl boyunca ülkeler kapandı. Dünyada ki olumsuz ekonomik gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı derken çok sıkıntılar yaşandı. En son hepimizi derinden üzen ve etkileyen 6-7 Şubat depremleri yaşandı. Ama bütün bunlara rağmen metro projemiz bir yandan da devam ediyor. Gebze ve bölgemiz için çok önemli olan, araçların raylara indiği metromuzda şu anda deneme sürüşleri yapılıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükakın’ın konuşmasının ardından söz Gebzelilere verildi. Başkan Büyükakın, Gebzelilerin sorularını yanıtlayarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunurken diğer bir gündemlerinin deprem gerçeği olduğunu da dile getirdi. İlk etapta 1999 yılından önce yapılan konutların taramalarının neredeyse bittiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bizim en öncelikli konumuz elbette olası İstanbul başta olmak üzere bölgeyi etkileyecek deprem gerçeğidir. Bu konunun üzerinde çok detaylı çalışıyoruz. Bilim insanlarıyla bu işi bile teknik insanlarla maksimum seviyede çalışıyoruz” dedi.