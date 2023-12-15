Başkan Büyükakın: Darıca’nın altyapısını tamamen yeniledik

Darıca’da esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarede bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde yaptığı ziyaretler ve buluşmalarda istişare etmeye ve fikir almaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükakın, Darıca esnafıyla buluştu. Kentin geleceğini şekillendirmede her kesimin sesini dinleyen Başkan Büyükakın, Darıca’nın esnaf ve sanatkârlarıyla bir araya geldiği birliktelikte ortak hedefler için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Darıca’da önemli hizmet ve eserleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Büyükakın, ilçedeki 14 mahallenin altyapısını tamamen yenilediklerini aktardı.

DARICA’DAKİ BULUŞMAYA YOĞUN KATILIM

Darıca Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Gebze Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın, Kocaeli Esnaf ve Sanatkâr Odalar Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı İrfan Calap, Kocaeli Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, Darıca Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Aşkın Çolak, Darıca Motorlu Nakil Araçları ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Emin Serin, Darıca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız, Gebze Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Metin Yaşar, Gebze Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Necati Kaya, Gebze Seyyar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hicaz Atsız ile Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı Darıca esnafı katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli Esnaf ve Sanatkâr Odalar Birliği Başkanı Kadir Durmuş selamlama konuşmasında, “İlçe belediye başkanımız içimizden birisi. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bir esnaf evladı. Esnaf Odaları Birliğimizin yerini muazzam bir şekilde kurumsallaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Darıca Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Aşkın Çolak ise kendileriyle bir araya gelerek istişarede bulunan Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini sundu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı konuşmada, “Görev süremiz içerisinde hayatın merkezi olan esnaf arkadaşlarımızla iç içe olmayı, devamlı işbirliği içerisinde olmayı ve bu kentin yönetiminde ortak akılla hareket etmeye devam ettik. Sizlerle birlikte başardık. Bende esnaf olarak bu kente hizmet etmenin onurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“DARICA’NIN HAK ETTİĞİ YATIRIMI ALDIĞI DÖNEM”

Konuşmasında Darıca ilçesinde yapılan projelerden bahseden Başkan Büyükakın, “Darıca-Gebze Metrosu devam ediyor. Raylara bir vagon indi. Onlar kendi şartlarında denemeler yapıyor. Darıca’da 14 mahallenin tamamının altyapısını değiştirdik. Yuvacık barajından buraya isale hattı geliyor. O isale hattı buraya doğrudan bağlıydı, ara depo yoktu. Hattaki en ufak bir arızada Darıca’daki sular kesilirdi. Bunun olmaması için bir deponuz olması lazım. Bizde Darıca’mıza devasa bir depo yaptık. Zahmetli bir dönem oldu ama sonrasında çok ciddi yağmurlar almamıza rağmen hem altyapımız bu imtihanı geçti hem de suyla ilgili Darıca çok daha güvenli şartlara geldi. Yaparken kışın çamur, yazın toz oluyor. Bir tarafta insanların gözüne hoş gelecek işler yapmak, öbür tarafta da şehre gerçekten uzun vadede katkı sağlayacak işler yapmak gerek. 2-3 metre derine indiğimiz yerler var. O toprağın sıkışması ve oturması gibi zahmetli süreci sırtlandık. Yağmur yağdığında selden dolayı benim insanım zarar görmemeli. Asıl mesele bu olmalı. Ve iddia ediyorum; Darıca’nın tarihi boyunca en fazla yatırım aldığı dönem bu dönem oldu” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın’ın konuşmasının ardından söz esnaflara verildi. Başkan Büyükakın, esnafın sorularına cevap vererek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.