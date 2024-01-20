Başkan Büyükakın'dan Gölcük'te esnaf buluşması

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük’te düzenlenen toplantıda esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Esnaf ve Sanatkâr Buluşmaları”nın 9’uncusu Gölcük ilçesinde gerçekleşti.

Değirmendere Antikköfte’de gerçekleşen buluşmaya Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile esnaf odaları başkanları ve Gölcük esnafı hazır bulundu.

Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, ilçelerdeki meselelerle ilgili esnafın gözlemlerini dinleyebilmek adına bu buluşmaları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Belediye başkanları aynı zamanda ülkenin gittiği yönle ilgili şehre düşen kısımlarda ilgili değerlendirmeyi yapar. Aslında yeni yüzyılda Türkiye’nin gittiği yerle ilgili hepimizin bir kanaatinin olması gerekiyor. Yani bu bütün gündelik siyasi tartışmaların ötesinde bir mesele. İnsan kaynağımızı geliştireceğiz. Daha iyi yazılımcılar, daha iyi doktorlar yetiştirecek bu memleketi. Başta savunma sanayi olmak üzere diğer sanayi alanlarına yayılan bir ekonomi oluşturacağız. O da aşağıya doğru yayılacak. Ekonomimiz ne kadar büyürse esnafımızda o kadar güçlenmiş olacak” diye konuştu.

“EĞİTİM SİSTEMİNİ DESTEKLEMEMİZ LAZIM”

Türkiye yüzyılında şehirlere karşılık gelen roller olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın şunları söyledi; “Yeni yüzyılın şehirlerinin de bu ideale uygun şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Bu şehirde artık geçmiş döneme dönük üretimler yapmak yerine yüksek teknoloji üreten, katma değeri yüksek ürünler üreten fabrikaların ortaya çıkması gerekiyor. Dolasıyla yöneticilerin yüksek teknolojik üretim yapan fabrikaların bu şehre gelmesini teşvik etmesi gerekiyor. Oradan katma değer yükselsin ki bu ülke büyümeye devam etsin. Aynı zamanda bizim onların alt yapılarını sağlamamız, hazır etmemiz gerekiyor. İnsan kaynağı yetişmesi lazım. Yeni nesillerin o şartlara uygun yetişebilmesi için eğitim sistemini desteklememiz, onların hayatını kolaylaştırmamız lazım.”

Başkan Büyükakın, Gölcük 1999 depremini hatırlatarak, “Önümüzdeki dönem bizim birinci önceliğimiz bu şehri depreme hazırlamak olması lazım. Çünkü deprem yıkım getirdiğinde ortaya çıkan hasar, o hasarı telafi etmek istediğimiz bedelle kıyaslanamıyor. Bizim bu yıkımdan önce tedbir almalıyız. Şu an şehrin biri Gölcük olmak üzere 7 ayrı noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden akademik hocalarla birlikte çalışma grupları oluşturduk. Bu şehirdeki taramaları yaptık. Bütün taramayı bitirdik. Boş durmadık. Bu şehir için çalışma sözünü verdik, emaneti üstlendik. Çalışmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ile Gölcük Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Necmi Kocaman da yaptıkları konuşmada, çalışmalarından dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini iletti. Başkan Büyükakın, konuşmaların ardından esnafın sorularına cevap vererek, fikir alışverişinde bulundu.