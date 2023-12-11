Başkan Büyükakın'dan cami cemaati ve vatandaşlarla sohbet

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Yuvam Akarca Ulu Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanları olan ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan çok sayıda camiye malzeme desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir’in desteği ile yapılan İzmit Yuvam Akarca Ulu Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

GÜZEL BİR CAMİ DAHA KAZANDIRILDI

Başkan Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve beraberindekiler, Büyükşehir’in desteğiyle yapılan Yuvam Akarca Mahallesi Ulu Camii’nde kılınan namazın ardından cemaatle bir araya geldi. Namazın ardından Başkan Büyükakın, caminin dernek yöneticileri ve vatandaşlarla caminin bahçesinde sohbet etti, taleplerini dinledi. Daha sonra camide incelemelerde bulunan ve yapılan işlerle ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, İzmit’e Kur’an kursu ile birlikte güzel cami daha kazandırdıklarını belirterek, vatandaşların huşu için ibadetlerini yerine getirmelerinden dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Başkan Büyükakın, ibadethanelerin bakım ve onarımlarına imkanlar çerçevesinde destek verdiklerini sözlerine ekledi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Cami dernek yöneticileri ve vatandaşlar, malzemeyle işçilik desteğinin yanı sıra diğer eksiklikleri de tamamlanan caminin şık bir görünüme kavuşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.