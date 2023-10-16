Başkan Büyükakın, Çayırova’da çocuklarla futbol oynadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir’in Çayırova’da yapımını tamamladığı Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nda çocuklarla bir araya gelip top oynadıKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, saha ziyaretleri kapsamında gittiği Çayırova ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Bu bağlamda Büyükşehir’in bir süre önce Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımını tamamlayıp hizmete aldığı 33 bin metrekarelik dev parkı gezen Başkan Büyükakın, parktaki halı sahada top oynayan çocukların maç isteğini kırmadı. Etrafını saran çocuklarla futbol oynayan Başkan Büyükakın, “Gençlerimiz ve çocuklarımızın keyifle vakit geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri, doğayla buluşabilecekleri alanlar yapmaya devam edeceğiz. Biz çocuklarımız ve gençlerimiz mutlu olsun istiyoruz. Çalışmalarımızı buna göre planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Biz size inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ne kazandırılan dev parkta da incelemelerde bulundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı birliktelikte vatandaşların kente dair öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, parkta çocuklarla bir araya geldi.

BÜYÜKAKIN’DAN ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nda spor yapan çocuklara özel ilgi gösteren Başkan Büyükakın, çocuklarla birlikte sahaya çıkarak futbol oynadı. Keyifli anlara sahne olan müsabakada protokol üyelerine karşı iddialı bir oyun ortaya koyan çocuklar, attıkları şık gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Oldukça mutlu oldukları gözlenen çocuklarla sohbet eden Başkan Büyükakın, “Cumhuriyet Mahallesi’ndeki parkı nitelikli bir alanı yaşam merkezi olarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Çocuklarımız, gençlerimiz ve aileleri burada keyifle vakit geçiriyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Vatandaşlarımızın tüm Kocaeli’nde doğayla buluşabilecekleri alanlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.