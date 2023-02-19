Başkan Büyükakın, Antakyalı çocukları sevindirdi

Deprem bölgesinde 13 gündür Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle beraber çalışan Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Antakya’nın Dikmece Köyü'ndeki çocukları hediyelerle sevindirdi.HATAY (İGFA) - Kahramanmaraş’ta arka arkaya yaşanan iki depremin ardından bir gün sonra deprem bölgesine ulaşan ve Hatay Defne’de göreve başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir yandan çalışmaları koordine ederken bir yandan da depremzedelerle sık sık bir araya geliyor.

Büyükşehir’in kurduğu merkezde toplanan yardımların depremzedelere ulaştırılması için yapılan çalışmalara da katılan Başkan Büyükakın, Hatay’ın Antakya ilçesi Dikmece Köyünde geçici barınma sağlayan aileleri ziyaret etti. Ayni yardımları depremzedelere ulaştıran Başkan Büyükakın, çocukları da hediyelerle sevindirdi.

1999 depremini Kocaeli’de yaşamış biri olarak kendilerini çok iyi anladığını ifade eden Başkan Büyükakın, "O zaman da Türkiye’nin her köşesinden yardımlar gelmişti. Ancak bu felaket o zamandan çok daha büyük. Çok şükür bugün imkanlarımız da daha fazla. Elimizden gelen her şeyle sizin yanınızdayız. Türkiye’nin kalbi burada atıyor" dedi.

Köyde yaşayan aileler Başkan Büyükakın’ı aralarında görmekten duydukları memnuiyeti ifade ederken, her zaman olduğu gibi Başkan Büyükakın ile çocuklar arasında samimi ve duygu dolu anlar yaşandı.